Jennifer Tuohisto Kokko: Nu är det konsumtionens högtid

Halloween, black friday och jul. Det är reklamen och konsumtionens högtider.

Jag vet inte hur många gånger jag fått tömma både mejlbox och sms-inkorg senaste veckorna för att det bokstavligt talat väller över med reklam. Spamfiltret på mejlen jobbar stenhårt men ändå slinker viss reklam igenom till den primära inkorgen. Instagram verkar dessutom ha fördubblat frekvensen av annonser i flödet och varenda influenser lägger upp reklam i var och vartannat inlägg. Till och med små konton som definitivt inte klassas som influensers lyckas tigga till sig samarbeten och gör därmed reklam i dessa konsumtionshögtider.

Vi pratar mer och mer om klimatet och negativa effekter av konsumtion, men samtidigt konsumerar vi även mer än någonsin. Vi uppmuntras dessutom konstant i vår vardag att konsumera ännu mer vilket är så motsägelsefullt det bara kan bli.

Det är ett sådant samhälle vi lever i nu, där allt privatiseras mer och mer och alla ska tjäna pengar på samhällets konsumtionshets

I samband med Black friday var shoppingtrycket så högt att postens ombud är helt överfulla. Min lokala lilla Hemköps-butik var helt överfull med paket. Det lilla rummet som vanligtvis är för paket var fullt och så var även förbutiken, pant-rummet och den lilla yta som finns längs väggarna. Det kändes ganska brutalt att se hur mycket paket ett av tre ombud behövde hantera i en väldigt liten stad. Jag har även sett flertalet butiker på sociala medier som vädjar om att kunderna ska komma och hämta sina paket för att dom inte har plats att förvara dessa. Det är… ganska sjukt.

Något mer som känns väldigt skevt är att jag under Black week skulle beställa mediciner via ett av nätapoteken då jag inte förmår mig att ta mig till apoteket just nu. Till och med på dessa hemsidor var det fullt av erbjudanden och varningar om att det just nu är längre leveranstider på grund av Black friday.

Det kändes inte alls speciellt kul att behöva vänta extra länge på mediciner eller att tvingas betala extra för expressfrakt, som nu var ungefär lika snabb som den vanliga frakten annars är. Och självklart var det ju inga rabatter eller erbjudanden på läkemedel. Varför skulle det vara rabatt på något så livsviktigt som medicin liksom?

Nä, erbjudandena gällde bara på typ ögoncreme och lyxigt te. På apoteket. För det är ett sådant samhälle vi lever i nu, där allt privatiseras mer och mer och alla ska tjäna pengar på samhällets konsumtionshets.

Apoteken kan inte tillhandahålla mediciner inom rimlig tid för att det är så viktigt att kunna sälja billiga skönhetsprodukter.

Hur ska vi konsumera mindre? Hur ska vi konsumera mer hållbart? Och framförallt; hur ska vi lyckas med det när våra hjärnor blir helt söndermatade med reklam om allt vi tror oss behöva?

Jag är lite rädd för var denna utveckling är på väg, rädd för vad den gör med vårt klimat och med oss människor.

Jennifer Tuohisto Kokko