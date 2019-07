Jennifer Tuohisto Kokko: Tänk om sjukdomar tog semester, precis som allt annat

Tänk om sjukdomar tog semester, precis som allt annat gör under sommaren. Jag hade önskat mig semester från min kropp och sjukvården framför varenda solresa som existerar. Något som är väldigt fascinerande är ändå föreställningen om att sjukdomar och hälsoproblem tar semester och faktiskt försvinner under sommaren.

Butiker fortsätter ha öppet så människor kan shoppa under sommaren. Restauranger serverar mat hela sommaren. Hotell ordnar boende till alla som är på resande fot under sommaren. Sedan kommer vi till den där lilla detaljen som vi som är sjuka dock inte klarar oss utan – sjukvården. Sjukvården verkar dock inte alls förstå konceptet med sjuka människor under sommaren. Låt mig ge några exempel.

Jag har en relativt ny MS-diagnos och är även gravid. Detta tycks vara en helt orimlig kombination i sjukvårdens ögon till att börja med. Men att ha denna sjukdom samt vara gravid under SOMMAREN är ju rena rama omöjligheten! MS-teamet är på semester så jag kommer inte kontakt med sjukvården för att få hjälp med saker. Ultraljudsmottagningen på Akademiska sjukhuset är stängd hela sommaren på grund av personalbrist vilket innebär att vi behöver kontakta mottagningar i Stockholm för att se om dom har tider, boka en tid samt höra av oss till barnmorskemottagningen som då skriver en pappersremiss som vi ska ha med oss i handen vid ultraljudet. Okej, det löser sig ju men det är fasiken inte kul när orken är minimal. Att dessutom behöva sitta på ett tåg i sommarvärmen och gravidspy känns inte heller speciellt kul. Något som dessutom skulle ta oss typ 1 timme totalt inklusive pendlingstid tar istället en hel dag, på grund av att jag kommer behöva måååånga pauser för att orka med den dagen.

En annan sak är nedskärningen på vårdplatser på landets sjukhus. Jag jobbar på en akutmottagning där vi dagligen har kris. Det finns inga vårdplatser att lägga in patienter på vilket gör att dom fastnar på akuten, där det varken finns läkemedel, mat eller sängar då det är en mottagning och inte en avdelning. Vi har patienter som har fastnat på akuten i tre dygn. Normaltiden är just nu mellan 12-24 timmar för en patient på akutmottagningen och problemet är inte att våra läkare inte gjort en bedömning, problemet är att patienterna inte ha någonstans att ta vägen sen. Det är fruktansvärt.

Ett annat exempel är en kvinna jag har kontakt med som bor i Mjölby. Hon är också gravid och på grund av komplikationer under sin första graviditet behöver hon lämna blodtryck samt urinprov en gång/vecka. Problemet är att Kvinnohälsan har bommat igen sin verksamhet under sommaren och hänvisar till en annan stad. Denna kvinna behöver alltså resa tre timmar/vecka för att ta ett blodtryck och lämna urinprov. Hon har frågat varför hon inte kan göra detta på hemortens vårdcentral, men nej det går inte, dom har inget samarbete med Kvinnohälsan. Byråkrati at its finest. Hennes läkare har ironiskt nog även erbjudit henne sjukskrivning från sitt jobb för att hon absolut inte får drabbas av stress. Men att pendla 3 timmar/vecka med gravidillamående är inte stressande?

Nej, sjukvården är definitivt inte anpassad för sjuka människor under sommaren. Snälla, innan ni lägger ner era verksamheter under sommaren kan ni väl ordna så att våra hälsoproblem tar semester? Det vore väl inte för mycket begärt? Det är dags att sjukvården börjar rusta upp inför sommaren istället för ner. Det är dags att politiker och ansvariga tar sitt ansvar för samhällets medborgare som ska leva ”likvärdigt”. Det är dags att inse att sommaren kommer varje år. Det är dags att inse att sjukvårdspersonalen behöver resurser för att ta hand om sina patienter. Det är dags att betala ALL sjukvårdpersonal en skälig lön året runt istället för att utnyttja arbetare som säljer sin semester för att täcka upp eran kris. Ta ert jävla ansvar, nu!

Jennifer Tuohisto Kokko