Johan Gustafsson blev fri efter 2039 dagar

Den 25 november 2011 övernattar svenske Johan Gustafsson på ett hotell i Timbuktu i Mali. Han är på resa genom landet med motorcykel. På hotellet finns även hans två vänner, en man från Sydafrika, och en från Holland.

Alla tre väcks brutalt och släpas ut från hotellet tillsammans med ytterligare en gäst, en tysk man. De har tagits tillfånga av tungt beväpnade, maskerade män, islamister, tillhörande en gren av al-Qaidas nätverk av terrorgrupper.

Det blir början på en nära sex år lång fångenskap, en tid av förtvivlan, hunger, törst, förvirring men också en tid av personlig kamp för överlevnad, en tid för ökad självinsikt, för mognad och utveckling.

Om dessa många år av gisslan i norra Mailis öknar handlar Johan Gustafssons beskrivning av tiden, Ett fängelse utan murar, skriven tillsammans med Theodor Lundgren, författare och medieproducent.

Redan innan de tvingas upp på flaket till en lastbil vid hotellet, börjar mardrömmen. Den tyske medborgare som skulle föras iväg gör motstånd.

Han skjuts, mördas brutalt och känslokallt under det att de övriga som berövats sin frihet, kedjas ihop och utsätts för en lång transport där de kastas handlöst omkring på bilflaket, skadas och far illa under timmar.

Det inledande mordet är något som återkommer ständigt i Johan Gustafssons tankar under den långa tiden i fångenskap, ett evigt trauma.

Fängelse utan murar är en beskrivning, av en lång och tröstlös tid, en tid som Gustafsson tvingas uthärda för sin överlevnad, fysiskt och mentalt. Berättelsen rör sig fram och tillbaka i olika tidsplan, den är intensiv, boken kan ibland kännas närmast outhärdlig, som läsare lever man sig in i de umbäranden, den kamp som varje dag innebar för att klara av att gå vidare till nästa.

För att öka sina möjligheter att överleva, konverterar Johan Gustafsson till islam, det ger honom vissa marginaler, en viss tolerans från hans väktare, liksom att han lär sig arabiska, deltar i de många dagliga böneritualerna, läser sina suror, iakttar de många regler för ett liv präglat av extrem islam.

Hans beslut att konvertera är en av flera orsaker till splittring mellan honom och hans medfångar. Av samma skäl som för Gustafsson konverterar även de så småningom.

Någon egentlig vänskap uppstår aldrig mellan jihadisterna och deras gisslan. Det s. k. Stockholmssyndromet, benämnt efter gisslandramat vid Norrmalmstorg 1973, där personer i den fångna bankpersonalen fick sympatier för gärningsmännen, uppkom inte.

De har en klart definierad inställning att om en icke-muslim inte låter omvända sig, så är den personens liv inget värt, den kan dödas utan vidare.

Dock är det vissa av sina väktare som Gustafsson och hans medfångar får bättre kontakt med, de kan t ex få små gåvor, bättre matransoner eller ett vänligare bemötande. Främst de hårdföra ledarna i al Quida-gruppen betecknar Gustafsson som hänsynslösa, iskalla, han liknar dem vid officerare inom SS.

De har en klart definierad inställning att om en icke-muslim inte låter omvända sig, så är den personens liv inget värt, den kan dödas utan vidare. Dessa människor blir påtagligt upplivade av de terrordåd som drabbar Västeuropa under 2015, som Bataclan- attacken i Paris.

Det är många platser som fångarna kommer att vistas på under åren, olika slags öknar, en del med mindre träd och buskar men andra helt sterila, landskap helt av öken, sten och sand men alla med under sommaren närmast outhärdlig hetta och med under vinterhalvåret, nätter präglade av svår köld.

Bortkastade plastdunkar blir livsviktiga att bevara och vårda för att använda som kärl för vatten; risken för törst är en ständig realitet. Det handlar även om att försöka komma över värmande plagg, filtar men även presenningar och annat till skydd mot brännande sol.

Att lyckas få tag i en fungerande kulspetpenna blir en triumf liksom ett block eller lösa papper att skriva på. Gustafsson skriver om sina dagar, skriver ned böner, arabiska ord, olika suror, citat ut koranen.

Det går naturligtvis inte utifrån läsfåtöljen att bilda sig en uppfattning om den nära oändliga tiden av fångenskap, tristessen, ångesten, ängslan och oron, törsten och hungern, det kroppslig och mentala elände som Gustafsson upplevt.

Det blir ett sätt att hålla sin intellektuella kapacitet uppe. Han får i gåva en koran, som blir en skatt att läsa ur, även om hans konvertering mer är ett avancerat spel för galleriet av islamister omkring honom.

Likt Robinson Kruse ristar han in dagar i ett träd på en lägerplats, en primitiv kalender. Ett annat sätt att försöka mäta tid och ta ut positioner är att Gustafsson ritar en egen stjärnkarta.

Någon inlåsning eller fastkedjning behövs som regel inte, den oändliga öken, det väglösa, närmast obefolkade landet, är alldeles tillräckligt som fängelse. Johan rymmer vid ett tillfälle men fångas in efter ett par dagar. Som muslim slipper han svårare bestraffning men hålls instängd någon tid.

Men som läsare får man i vart fall en aning, liksom en känsla av att tiden i norra Malis ödemark ändå innefattar möjligheten av frigivning och hemkomst till familjen i Sverige för Gustafsson. En föresats har han, kanske starkare än alla andra; mina tankar tar ni aldrig.

Där finns hans rum, hans tröst, hans hopp. Hur det går till när den plötsliga frigivningen slutligen sker och varför, blir aldrig riktigt klarlagt i boken.

Omständigheterna är fortfarande belagda med sekretess hos UD. Men det viktigaste var naturligtvis att Johan Gustafsson kom hem, till familjen, till en väntande flickvän, till ett liv som satts på paus under nära sex års fångenskap.

Göran Kastlund

Recensionsfakta:

Ett fängelse utan murar - Mina tankar är det sista ni tar

av Johan Gustafsson med Theodor Lundgren

Utgiven av Mondial