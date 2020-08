Jonas vandrade i historiska spår 500 år efter Gustav Vasa – Blir del i hans universitetsuppsats

Exakt en vecka efter starten var han tillbaka vid Ornässtugan för en privat visning av stugan. Nu har han massor att ta med i en kommande uppsats han ska skriva vid Umeå universitet.

– Jag har insett att människan egentligen är skapt för att fara framåt i maklig takt, gångfart, sa han, och utvecklade det med att det är enklare att kunna bearbeta sina intryck om det inte går så fort.

Han fortsätter:

– Åker du bil är det tusentals intryck på kort tid, det hinner du inte med, sa han sedan Ornässtugans museeechef Åsa Ehlis och guiden Kajsa Arnberg Desranleau visat honom runt, både utomhus och inomhus.

Det senare gjordes med hjälp av, för Jonas Gustafsson skull, inspelad film och tagna bilder på en dator. Dessa hjälpmedel behövdes för att visa stugan invändigt. Den gamla byggnaden, från 1500-talet är inte anpassad för rullstolar, oavsett storlek.

Idén med att gå i Gustav Vasas fotspår växte fram bit för bit tidigare under sommaren för Jonas Gustafsson. Samtidigt var han väl medveten om vad år 2020 innebar beträffande den forne svenske kungen. I år är det nämligen exakt 500 år sedan Gustav Vasas äventyr i Dalarna.

Sedan tanken om Gustav Vasa-resan slagit rot ordentligt började han planera hur han skulle färdas under de sammanlagt fem dagarna och nio milen. Start i Rankhyttan, via Ornässtugan och via Falun och Sundborn till Svärdsjö för att till slut gå i mål i Marnäs, strax utanför Enviken.

Hans övernattningsställen har varit lite olika, campingplatser, trösklada och en tältnatt på Ornässtugans område.

Jonas Gustafsson kan för övrigt sin Gustav Vasa-historia och konstaterar:

– Mellan Ornäs och Svärdsjö finns inte så mycket uppgifter om vad som hände honom.

Under de fem dagar som Jonas Gustafssons eget äventyr pågick var det ändå lite spännande och något var till och med lite ovisst. Exempelvis hur länge den batteridrivna rullstolen skulle fungera om det exempelvis skulle bli regn.

– Jag hade tur. Det var sol och fint hela tiden, sa distansstudenten efter den privata visningen av Ornässtugan.

Det allra mesta av den nio mil långa sträckan avverkade han som planerat och tog sig fram på cykelvägar och mindre vägar. Men två undantag tillät han sig att göra; på en vägsträcka mellan Sundborn och Svärdsjö och mellan Enviken och Marnäs.

– Vägen vid Svärdsjö kändes inte säker eftersom det var så mycket trafik och på slutet var det ett vägarbete, så det blev taxi istället.

Han berättar även att de flesta människor han mött varit glada, positiva och nyfikna.

Hans femdagarsäventyr längs cykelvägar, och vägar där sådana inte finns, torde komma väl till pass under de distansstudier han redan har gått under ett år vid universitetet i Umeå. Ämnet är idéhistoria och det märks att han tycker om ämnet. Om ett par år väntar examen.

Etapperna han har avverkat varje dag har varit oftast varit mellan en och en halv och två mil långa.

Skulle du kunna tänka dig att göra något liknande igen?

– Javisst, det skulle kanske vara vasaloppsleden mellan Mora och Sälen.

Sedan tillägger han snabbt:

– Men det var skönt att komma hem och ta en dusch.