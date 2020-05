Jono Manson bjuder på starka låtar

Jono Manson har drygt 50 års erfarenhet i musikbranschen.

Likafullt. Om de 13 sångerna på sitt 10:e soloalbum säger han att de är några av de bästa i hans långa karriär.

Att söka influenser känns onödigt. Den som liksom undertecknad inte följt hans karriär (på den här sidan Atlanten är han tydligen mest känd i Italien) kan istället konstatera att albumet är späckat med storartade melodiösa låtar.

Här finns det mesta inom det breda epitetet americana, allt från mjuk countryrock till hård rock, blues, soul och pop och även stänk av gospel.

Att Manson är en välkänd producent med brett kontaktnät återspeglas måhända av alla gästartister på albumet.

Gitarristen Warren Haynes sticker ut i titellåten Silver Moon och sångerskan Joan Osborne i duetten Love me into loving again.

Fast bästa låten är Only a dream tillsammans med James Maddock.

Hans Bloom

Recensionsfakta:

Joan Manson

Silver Moon

(Appaloosa/Hemifrån)