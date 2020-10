Jörgen tillhör en exklusiv skara yrkesmän – ”Fortfarande lika roligt efter alla dessa år”

Det är mer än fullt upp. Mellan 500-600 symaskiner ska servas varje år. En och annan tur tar honom en bra bit över länsgränsen.

– Skolorna hör av sig och vill att jag ska ta hand om deras maskiner. Kan jag så gör jag det. Jag har hamnat längre och längre bort när det gäller uppdrag åt olika skolor, berättar Jörgen.

Butiken och verkstaden på Trotzgatan är fylld av både nya maskiner och de som ska servas och repareras.

– Som det är nu så har jag maskiner hemma i garaget också. Jag kan inte ha allt här.

Hur gick det här till?

– Det var slumpens slump.

Född och uppvuxen på Hagbacken i Borlänge. Utbildad till ingenjör på Soltorgsskolan. En sväng på SSAB. Och några år på Samuelssons radio och tv på Vattugatan i Borlänge centrum. Sedan tog dörrknackning med bokförsäljning vid.

1975 började det hela.

– Jag blev erbjuden jobb som försäljare av Husqvarna symaskiner. Knackade dörr och sålde maskiner fram till 1978-79.

Jörgen och hans kollegor turades om med service och försäljning i den gemensamma lokalen på Slaggatan i Falun. Därefter blev han uppmanad att söka jobbet som koncernens distriktschef i Örebro. Längtan tillbaka till kundkontakterna och teknikfix blev för stor.1982 öppnades en egen butik i Karlskoga och 1984 gick flyttlasset tillbaka till Falun. Husqvarna-butiken på Slaggatan i Falun var till salu.

– De blev glada att någon ville ta över.

Efter en tid på Östra Hamngatan hamnade Jörgen och firman på Trotzgatan.

– Det är drygt tio år sedan vi flyttade hit.

Utvecklingen har gått från helt mekaniska till datastyrda symaskiner.

– När jag började fanns det få modeller av varje märke så det var ganska enkelt att lära sig. Idag skulle det vara omöjligt att lära sig om man var tvungen att börja från början.

Och myten om att modernare maskiner är tillverkade av klent material och går sönder.

– Många tror att det i nyare maskiner bara är plast. Det stämmer inte. Motorerna är idag elektroniskt styrda och starkare. De ger en större nålkraft än de äldre maskinerna. Och de fungerar bättre på moderna tyger, säger Jörgen.

– En av mina kunder hade köpt en ny maskin och undrade om jag trodde att det gick att laga ett segel. Där går nog faktiskt gränsen sa jag. Hon fick rådet att prova lite lugnt för maskinen skulle ändå inte ta någon skada. Hon lyckades laga seglet.

Har du alltid varit intresserad av teknik?

– Ja, det är min grej.

Och det kan han kan lägga fokus på nu för tiden. Jörgens fru Ingrid backar upp och sköter bokföringen i företaget.

Vilka modeller jobbar du helst med?

– 60-70-talsmaskiner. De nya är så bra så det är sällan det är några större problem. De gamla är också bra men de behöver underhåll på ett annat sätt.

Att lägga ner timmar på att få en 50 år gammal maskin att låta som den kommit direkt från fabriken kanske kan låta som överkurs.

– När jag lämnar ifrån mig någonting så vill jag att den ska vara lika bra som när den var ny.

Oavsett ålder på maskinen så gäller ett års garanti.

– Har en kund kostat på en tusenlapp på service så tycker jag att det är rimligt.

Är det många som kommer in med gamla maskiner?

– Ja, det väller in. Och det verkar aldrig ta slut. Sedan pandemin började har det blivit mer. I snitt har jag 3-4 maskiner om dagen och 20-25 maskiner i veckan. Det är vad man hinner med. Jag vill gärna göra klart de flesta innan veckan är slut.

Finns det reservdelar att få tag på?

– Vissa delar finns inte längre att få tag på. Man får använda sig av reservdelsmaskiner. När det gäller gamla Singer och Husqvarna så är de av sådan kvalité att det sällan är delar som går sönder.

Ska man vara rädd om sina gamla maskiner?

– När folk kommer in med till exempel en gammal grön Husqvarna eller en Singer så dömer jag aldrig ut dem. Om kunderna tycker att maskinen uppfyller deras behov så lagar jag eller gör en service på den. Jag tycker det är roligt med folk som är nöjda med sina gamla grejer. Det är inte lika mycket slit och släng längre. Vi måste ta reda på våra gamla grejer.

En och annan begagnad maskin har passerat Jörgens varsamma händer.

– Förr när jag sålde en ny så var det så att fyra gånger av fem fick jag in en begagnad. Under en period för cirka 20 år sedan såldes det väldigt många nya maskiner och jag hade aldrig tid att göra iordning alla de som byttes in. Till slut hade jag mellan 200-300 maskiner ståendes i ett förråd i anslutning till butiken på Slaggatan. Jag började i alla fall beta av de där maskinerna och satte in en helsidesannons i Dala-Demokraten. "Utförsäljning av begagnade symaskiner". När jag kom ner till butiken var det kö ute på gatan.

Idag tillhör det ovanligheterna att man byter in sin gamla.

– Folk inser att de är så bra så det brukar bli en service på dessa för att sedan lämnas över till barn och barnbarn.

Det har flutit på bra. I slutet på 90-talet blev det en lite dipp. Några planer på att trappa ner eller lägga av existerar inte.

– Jag brukar säga det till min dotter att det här med att jag började sälja symaskiner är bland det bästa som hänt mig. Och det är fortfarande lika roligt efter alla dessa år.

Den allra första sålde Jörgen i Norslund.

– Där uppe i det där fönstret till höger sålde jag min första symaskin brukar jag säga till min fru när vi åker förbi.

Stamkunder?

– De flesta jag har är stamkunder. Men det har blivit fler yngre som kommer in i butiken. Förr var det 40 plus. Många ungdomar köper kläder på second hand och syr om själva. Jag säljer symaskiner till fjärde-femte generationen till de jag mötte då jag började.

Arga kunder?

– Jag har bara glada kunder (skratt).

Några goda råd?

– Fäll upp pressarfoten och kör den ett tag. Man behöver inte ha någon tråd i. Vrid på alla rattar fram och tillbaka. Då slipper man problem med att oljan torkar och att den kärvar ihop om man sällan använder maskinen.

Att göra ren maskinerna med tryckluft är inget han rekommenderar då damm och ludd är lättantändligt och kan leta sig in i elektriska komponenter.

– Man ska dammsuga ur och inte blåsa in.

En ordentlig service bör man ändå göra med en intervall på mellan fem och tio år.

Han skulle, om han kom på andra tankar ändå hjälpa sina gamla kunder. Då fick det bli hemma i garaget.

Under coronan stängde han igen butiken under ett antal veckor och provade på modellen med att hämta och leverera maskiner till privatkunder.

– Ibland kunde jag och frun vara på tio ställen per dag och hämta upp maskiner. Jag insåg att det blev för stort.

– Jag har en facebooksida. Får en del frågor där och kan ge vissa råd hur de kan lösa problemen själva hemma om möjligt.

Hur många verksamma i yrket finns det i landet?

– Det här har varit en grupp som legat på övre medelåldern i nästan två decennier. Och folk faller ju ifrån. Det kanske rör sig om 20-30 personer som fortfarande håller på.

Det är nya tider. Men familjen Erikssons hundraåriga hus vid Varpans strand står kvar. Troligtvis i skick som nytt.

Fakta - Jörgen Eriksson:

Ålder: 71 år.

Familj: Fru Ingrid och dottern Linnéa.

Kör: BMW X3.

Äter: Husmanskost.

Dricker: Öl, vin och vatten.

Läser: Nyheter, Vetenskapens värld och historia.

Tittar på: Underhållningsprogram.

Lyssnar på: Mix Magapol hela dagarna och 60-talsmusik.

Fritidsintressen: Resor med husbilen i Sverige och Europa.