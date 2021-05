Josefsson: Glöm Harlem Globetrotters – så kan IBF Falun ställa upp sitt Dream Team

Ut med Falukillarna Jonas Adriansson, Patrik Rokka och Johan Fahlström.

In med landslagsspelarna Emil Nilsen och Linus Holmgren samt hårdföre Magnus Jansson.

Det är en ny era som IBF Falun nu går in i.

Att Kevin Landgren och August Bergkvist är de enda dalaspelarna som klarar Rickard Hedlunds "cut" säger något både om kvaliteten och kraven på den kommande säsongens IBF Falun-trupp.

Han som har "Gunners"-märket tatuerat på vaden ska bli för Manchester United-supportern Nicklas Hedstål det Rickard Hedlund var för Thomas Brottman under så många år.

Om vi börjar med "Wagnis".

Vi har pratat för lite om "Wagnis".

När Nykvarn gör en supersatsning för att så småningom kanske utmana i SSL-toppen är det alltså två Södertäljekillar, Nicklas Hedstål och Christian Wagneryd, som ska leda IBF Faluns titelförsvar.

För mig var det oväntat. Jag tror icke desto mindre att det är ett alldeles utmärkt val.

Killen kan innebandy, har själv ett SM-guld med Balrog 2004, men har framför allt en mycket gedigen kunskap om ledarskap då det är vad han föreläser om i sitt yrke.

Här handlar det om att kunna leda mer än kanske någonting annat när Hedlund i sin nya roll som sportchef har byggt den bästa trupp som IBF Falun någonsin har förfogat över.

Dessutom står Wagneryd för det som Thomas Holmgren, som inte var beredd att spela en andrafiol på permanent basis, stod för; den där hårdheten och råheten på planen som ibland har fattats i det lag som i stycken mer har liknat Harlem Globetrotters än ett guldlag.

Tillsammans med "Papu" Sintonen, Thomas Brottman, Peter "Pee-Jay" Johansson, Andreas "Nisse" Johansson och Fredrik Altelind kom Wagneryd från Balrog och gjorde män av pojkar när IBF Falun 2005 genomförde sin senaste transferräd motsvarande den vi ser just nu.

När Brottman försvinner efter en evighet är Wagneryd garanten för att den kultur som kom med "stockholmarna" lever vidare i Falun.

Jag har redan påpekat hur lik Kevin Landgren är Wagneryd i sin spelstil.

Jag tror också att vi kommer att få se ett mer effektivt, dödligt IBF Falun säsongen 2021/22.

Det blev liksom en enda stor gurkburk av alltihop när västeråsarna Galante Carlström och Enström slog ut i full blom.

Om Emil Ruud ska fortsätta att ta plats på sex ytterforwards under sitt sista kontraktsår handlar det om att tvätta bort den där sista valpigheten – det som kompisen Malte Lundmark har gjort så framgångsrikt.

Annars kommer den mindre flärdfulle men ack så effektive Landgren – minns att han var poängkung i division 1-laget när han flyttades upp i november – att vara där och hugga åt sig en plats snabbare än Ruud kan säga zorro.

Förbundskaptenskollegan Niklas Nordén pratade efter första landslagslägret i helgen om Thomas Brottman som sin egen raka motsats när det kommer till struktur och att förlita sig på statistik, om hur Brottman lämnar mycket mer till spelarna på ett nästan Bengan Johanssonskt sätt.

Men därför såg vi kanske också problemen under stora delar av den gångna säsongen när alla pusselbitar inte hade fallit på plats i Brottmans "ordnade kaos".

Ett cyniskt gäng som skulle vinna OS-guld men minsann kunde showa en hel del på vägen de också.

Men därför såg vi kanske också problemen under stora delar av den gångna säsongen när alla pusselbitar inte hade fallit på plats i Brottmans "ordnade kaos".

Nu handlar det om att strukturera upp.

Ut med de fritänkande rightarna – eller bohemer eller filosofer, kalla Adriansson och Rokka (han med grammofonen tatuerad på underarmen) vad du vill – in med några leftare som vet sina roller och, gissar jag, tillbaka med Rasmus Enström som vänsterforward.

Från Harlem Globetrotters, som tjänar sina pengar på att åka runt och visa upp sina konster likt ett cirkussällskap, till Dream Team, ett cyniskt gäng som skulle vinna OS-guld men minsann kunde showa en hel del på vägen de också.

Så hur skulle detta Dream Team då kunna ställa upp? Kanske något sådant här (höger till vänster):

Målvakter: Johan Rehn (Emil Lilja).

Backpar: Emil Johansson–Emil Lundmark, Emil Nilsen–Magnus Jansson, Emil Kalentun–Simon Berg. Extraback: Patrik Burman.

Kedjor: Alexander Galante Carlström–Johan Samuelsson–Rasmus Enström, Omar Aldeeb–Linus Holmgren–Malte Lundmark, Emil Ruud–Casper Backby–Victor Wettergren. Extraforwards: August Bergkvist, Kevin Landgren.

Det finns egentligen ingenting som talar för att laget inte kan leva upp till det. Så bra är detta Dream Team.

Det är landslagsklass rakt igenom tre formationer.

Det regerande mästarlaget IBF Falun kommer att få bära ett tungt favoritskap den kommande säsongen.





På 16 år har IBF Falun vuxit ikapp sina höga ambitioner. Det hade varit spännande att se en Öhman i sin prime i klubben i dag.

På läktaren i Gavlehovshallen för tre och en halv veckor sedan satt den sjunde av de där "balrogerna" som skulle lyfta Falun från bottenträsket i dåvarande elitserien, han som bara dansade säsongen 2005/06 och som man kanske mest har glömt bort.

Hannes Öhman blev en parentes i IBF Falun-historien och gjorde i stället Storvreta till dåtidens dominant efter att ha återförenats med parhästen Mika Kohonen.

Ålänningen, med en Storvreta-halsduk runt halsen, var ofinskt högljudd i början av matchen men ju längre finalen led desto mer överröstades han av... den vanligtvis mycket beskedlige långtidsskadade Falupojken Johan Fahlström, som skrek om "fötter".

Att den där episoden visade att det nog fortfarande kan finnas plats för en Falukille i Falun – på ledarbänken – är en sak. Min poäng är en annan:

På 16 år har IBF Falun vuxit ikapp sina höga ambitioner. Det hade varit spännande att se en Öhman i sin prime klubben i dag.