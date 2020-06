Josefsson: "Hinken" kom tillbaka – så saknar jag dej

Det finns en bild i min telefon från efter en av de sista internmatcherna innan den här konstiga säsongen till slut kom igång.

Bilden visar Klebér Saarenpää när han pratar med sina ytterbackar Robbin Sellin och Pontus Hindrikes (jag tog dock upp telefonen för sent så den blev så dålig att den inte går att publicera här). Där och då kändes det som att laget hade något stort på gång. De båda tidigare yttermittfältarna från "Kral"-tiden skulle sluta cirkeln som ett ytterbackspar med förmågan att kunna växeldra i offensiven. Det var också en bild av vad Brage har gått från att vara till att bli under de här tio åren.

Efter träningen pratade jag med Klebér Saarenpää om det där. Om vilka möjligheter som finns med två så offensiva ytterbackar.

– "Hinken" är ingen offesiv ytterback. Han har varit en defensiv spelare länge nu, sade Saarenpää och det där har den tidigare anfallaren pratat om själv också, om hur han är mer osäker i offensiven än defensiven.

Det föll sig bara så förra året, när Benjamin Hjertstrand var vänsterback, att Hindrikes var den som fick ta den mer offensiva av ytterbacksrollerna.

Saknaden av Kristian Andersen, Seth Kanteh Hellberg, Bjarni Mark Antonsson och Christian Kouakou är stor just nu i Brage. Det var jättetydligt mot GIF Sundsvall.

Och det går att ifrågasätta det som hände inför Degerfors-matchen i onsdags. Och då menar jag inte Morbyvallens beskaffenhet.

Var det värt att lägga två träningar på gräs? Har det något att göra med att flera av spelarna nu går skadade? Jag vet bara att det där med att naturgräs-träna inför en bortamatch på naturgräs har varit omdebatterat genom åren. Ger det tillräckligt mycket för att vara värt att gå ifrån de vardagliga rutinerna?

Inför de där träningarna frågade jag Peter Kristoffersson, målvaktstränaren som var en av fem personer som stod och hängde utanför gallret vid Kvarnsvedens IK:s premiärmatch mot Kungsängen: "Varför Gustafs?" Han hade inget svar på det.

– Jag åker dit de säger att jag ska åka, svarade han.

Han börjar bli en lika helig figur som Lennart 'Holy Kral' Andersson var för tio år sedan.

Chefstränare Klebér Saarenpääs ord har blivit lag i Brage.

Midsommarhaveriet borta mot Degerfors 2011 var början på slutet på "Krals" era i Brage.

Är haveriet borta mot Degerfors 2020 början på slutet för Klebér Saarenpää? Det har jag svårt att tro. Men det ställer en del frågetecken.

När Lennart "Kral" Andersson byggde för Superettan 2010 maxade han antalet försvarare i truppen till nio–tio. Fredrik Jansson var långt förbi sin peak som fotbollsspelare, men han ställde upp på ännu en säsong och var någon slags garant för att kunna stänga matcher under en säsong som kunde ha blivit början på en storhetstid om det inte hade varit för att "Kral" började ägna sig åt Sierra Leone-spåret och Brage hade förtvivlat svårt att hitta rätt på tränarbänken 2011.

Nu är det i stället framtungt i Brages trupp. När "Benji" Hjertstrand försvann ersattes han aldrig. Svaret fanns i den befintliga truppen deklarerade sportchef Ola Lundin och Robbin Sellin blev vänsterback.

Men naiviteten fällde laget några gånger (Degerfors hemma!) under förra hösten i jakten på direktplatserna till allsvenskan.

Lite så var det i går igen.

Att kasta om för mycket i en backlinje har sällan varit en framgångsfaktor för ett fotbollslag.

När Brage hade gjort 1–1 gick laget väldigt högt vid flera av GIF Sundsvalls insparkar. Trion Leo Pllana, Anton Lundin och Noa Williams tryckte upp mot straffområdeslinjen och tvingade målvakten Andreas Andersson att slå långa bollar på Pontus Engblom. I luftspelet hanterade Carlos Garcia Engblom alldeles utmärkt. Men efter backen saknades något och när Brage inte fick grepp om andrabollarna fanns ytorna bakom kantspelarna Robbin Sellin och Bantu Mzwakali.

Alexander Zetterström fick för mycket gräs att täcka och Albin Palmlöf firade stora triumfer till vänster.

Zetterström fick slängas in som högerback – en plats där annars Lukas Hiltunen förtjänstfullt vikarierat under försäsongen – med kort varsel inför premiären mot Degerfors.

Att kasta om för mycket i en backlinje har sällan varit en framgångsfaktor för ett fotbollslag. Om det ska vara riktigt bra ska det vara två spelare som konkurrerar på varje position och i Brages fall ska då Zetterström konkurrera med Garcia om högermittbacksplatsen.

Det är inte kreativitet på mitten eller bristen på en rutinerad back-up till Kouakou som skapar de största hålen i Brage just nu.

Efter att man släppte skadedrabbade Mikael Christensen till just Kvarnsveden i januari – på sikt kanske en jättebra lösning, både Pontus Hindrikes och Lukas Hiltunen har ju gjort resan dit och tillbaka framgångsrikt – finns det bara sju backar i Brages trupp.

Mot Gefle i den sista träningsmatchen som kom att spelas i Sverige den där märkliga coronavåren så fick Jonatan Lundbäck (!) gå ner och spela vänsterback i andra halvlek.

Lundbäck saknas såklart även han massor som ett alternativ därframme just nu (när Pontus Jonsson väl fick komma in i går var det som högerkantspelare i stället för Mzwakali). Och vänsterbacksalternativet i Brages truppbygge är nu i stället Alexander Ekblad. Ekblad är årets Fredrik Jansson. Han kom in och skapade en del stadga i går också när Carlos Garcia kom fel in i matchen mot GIF Sundsvall. Problemet är bara att likt Zetterström till höger så konkurrerar även Ekblad på två positioner samtidigt.

Det är Pontus Hindrikes hjärna – den som just är skakad sedan den första träningen på Morbyvallen för en dryg vecka sedan – som fattas mest.

***

Ulf Lundell sommarpratade i går. Det var femte gången. Enda sättet att bli adlad i Sverige har varit att sommarprata var han inne på (fråga Serik Fans så säger de att det är att föra upp Brage i Superettan som gäller), men det var förr i tiden det. Nu handlar det mest om att slå utomlands kom han fram till.

Nationalskalden från Orminge imponerade i alla fall av det jag hörde.

I midsomras satte jag på sommarspellistan "Lundell" igen. Och njöt. Men det är en annan låt – från ett album från en helt annan årstid, "I ett vinterland" från november 2000 – som jag kommer att tänka på när jag tänker på Pontus Hindrikes.

"Som om min själ har gått ifrån mej

för att vara hos dej

så saknar jag dej"