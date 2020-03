Josefsson: "Låt "Grabben" bygga truppen. Han är man nog för det"

Fredagskvällens mest underhållande var inte Philip Norberg Aspnäs avgörande 4–2-mål.

Det är så lätt att fastna i annat när man tittar på hockeymatcher nuförtiden och ska jag vara ärlig så satt jag och läste om Harald Lückners och Peter Hermodssons ännu pågående kalla krig när Matej Galbavy och Christian Olsson bråkade till sig varsina 2+2-minutersutvisningar i andra perioden mellan Borlänge och Visby/Roma.

Lückner menar fortfarande att han inte borde ha fått sparken den där vintern för snart nio år sedan när Peter Hermodsson precis tillträtt som ny klubbdirektör.

Hermodsson menar att Lückner hade varit på väg att få gå tidigare och att han nu hade tappat omklädningsrummet.

Att Hermodsson tog hand om sporten var någonting som Lückner vände sig starkt emot.

"Han hade ingen erfarenhet av föreningslivet," bombar Lückner – och Hermodsson svarar att det hade han visst det.

Den här typen av pajkastning är något som de flesta väljer att inte nedlåta sig till längre. Därför är det uppfriskande när det väl händer.

Det finns säkert en hel del som Mats "Horndal" Johansson skulle vilja säga om hur han behandlades av Borlänge Hockey förra våren.

Men han har hållit inne med det mesta. Jag gissar att det handlar mycket om kärleken till klubben.

I går stod han på läktaren och såg Borlänge Hockey kollapsa sig ur playoff 2.

Bredvid honom: Tomas Forslund, förra säsongens assisterande tränare som inte erbjöds nytt kontrakt.

Skrockade de? Sade "vad var det vi sade?"

Jag vet inte.

Jag gissar att de där treårsplanerna behövs för att marknadssidan ska ha någonting att sälja på, men ofta tenderar de att falla platt.

Vi kan väl i alla fall konstatera att det här blev inte så mycket bättre än vad det blev förra säsongen.

Det här var året då Borlänge Hockey, enligt en tidigare treårsplan, skulle ta klivet upp i Hockeyallsvenskan.

Det blev året då en helt ny treårsplan lades med slutmålet Hockeyallsvenskan-avancemang (det måste väl bli 2022 då, det).

Av de övriga 700 på läktarna, förutom Forslund och "Horndal", så var där tre Bragemän:

Ola Lundin, Magnus Olsson och Per Amund Ruth.

Där är det som bekant inga treårsplaner, där fick man i höstas en chans som Borlänge Hockey bara kan drömma om men jobbade oförtrutet vidare enligt en långsiktig plan som handlar om allsvenskt spel 2025.

Hockey ska vara lite sexigare. Det går lite fortare, är lite mer rock'n'roll.

För att återgå till Mora IK så fick förre Borlänge Hockey-tränaren Jeff Jakobs lida för just det där när publiken svek under kräftgången i höstas. Han var lite för kall, jobbade lite för långsiktigt. Paradoxalt nog var det också uppdraget han hade fått att utföra.

Under en vinter när det har töat mest hela tiden har Borlänge Hockey varit bäst i hela Allettan och Mora IK har rest sig till en rätt så säker slutspelsplats i Hockeyallsvenskan.

Och där kommer vi tillbaka till varför Lückner anser att han inte alls borde ha fått sparken som Moratränare strax före jul 2011.

"Jag har alltid haft lag som varit bäst efter jul och det beror ju på mitt träningsupplägg. Man ska inte vara som bäst när det snöar, man ska vara det när det töar."

I söndags kom snön.

Sex dagar senare var både Mora IK och Borlänge Hockey utslagna.

Hur Mora IK ska gå vidare lämnar jag till någon som kan sporten.

Men efter att ha följt Borlänge Hockey nära under säsongen så har jag en uppmaning.

Stefan Gustafsson kom som en oprövad seniortränare (från J20-laget i Mora IK av alla klubbar) till Borlänge Hockey i våras.

"Grabben", som han kallas, fick också ett helt nytt lag att hantera efter en ny omvälvande transfersommar där 14 spelare byttes ut.

Med februarivärvningarna Alexander Wadlund, Oliver Erixon och Christian Blomqvist blev det totalt 17 spelare in, plus de fyra lånespelarna från Mora IK J20 som man använt under säsongen. Det är ett helt nytt lag det.

Jag skulle därför vilja kalla det som Borlänge Hockey har uträttat den här säsongen för en bedrift.

Att Borlänge Hockey den här våren stannade vid skyltfönster två i den talangbutik som är Hockeyettan kanske är klubbens lycka inför kommande truppbygge.

Tänk om sportsligt ansvarige Mattias Bergdahl skulle få klart med ytterligare tio spelare till de tre–fyra han redan säger sig ha under kontrakt för nästa säsong, så att Gustafsson får fortsätta jobba med de kedjor och backpar som han har ägnat säsongen åt att länka ihop.

Patrik Elfsberg, som själv sitter på en "uppåt-klausul" som måste utnyttjas innan 30 april, sade det bra: "nu lär det väl inte vara aktuellt när man inte fick spela slutet av säsongen".

Nyckeln nu är något som Mattias Bergdahl sade när han tillträdde som sportsligt ansvarig för ett par månader sedan.

"Det här jobbet ska vi göra tillsammans."

Det är en imponerande prestigelöshet hos en sportchef.

När Mora IK byggde ett lag för avancemang 2016/17 hade Jeremy Colliton jobbat till sig en position så stark att han fick mycket inflytande över truppbygget.

Där tror jag till och med att Peter Hermodsson och Harald Lückner är överens. Men jag vet inte.

"Horndal" hade säkert många fördelar som sportchef i Borlänge Hockey. Att delegera truppbygget till tränaren tror jag inte var ett av dem. Även "Gabbe" Karlsson, med 20 år i elitishockeyn som spelare och tränare bakom sig, kunde nog på ett annat sätt än Bergdahl, med en ringa spelarerfarenhet, kliva in i tränarrummet och säga "så här blir truppen, gör det bästa av den."

Nej, låt "Grabben" bygga truppen. Han är man nog för det.

Och så hoppas vi på en riktig vinter 2020/21.