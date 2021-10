Josefsson: Lindvall, Källberg och Forslund – lika mycket historia som det som står i Svans bok

LIVE-TV 18.55: Se Korsnäs–Fagersta AIK här

På väg tillbaka till redaktionen från Kopparvallen efter Slätta–Korsnäs i lördags körde jag förbi Ola Sundén, Daniel Johansson och Tomas Jönsson på promenad hem längs med Myntgatan i gemensam trupp efter 3–0-segern.

Det fick mig att tänka på det här med Korsnäs IF-andan.

Den som följde KIF åren kring millennieskiftet – få gjorde det lika nära som jag – såg att det fanns någonting där, något att avundas.

Vad var det som drev en generation fotbollsspelare att i säsong efter säsong, genom toppar som kval till division 2 1997 och dalar som degraderingen från division 3 södra Norrland 2002, fortsätta med det som först var drömmen om att ta sig någonstans men som för de allra flesta stannade vid drivet att hålla på? Att träna dag ut och dag in, i alla väder, för belöningen ett antal segrar och i bästa fall ett avancemang vid säsongens slut?

Svaret finns i Lars Svans bok.

Det var i samband med 100-årsfirandet i september 2004 som skriften gavs ut.

Han har själv recenserat den som ”en tafflig bok”.

Mig nådde den först 14 år senare. Jag fick den av Yngve Segerberg och Willy Broberg då jag hösten 2018 – när Korsnäs precis höll på att missa kvalplatsen till division 3 – skrev om den där hösten 1997 när Peter Tillman dominerade på Lindvallen.

Men när jag inför vårderbyt i juni skulle fota av den och ha med den på bild till artikeln om Svans födelsedagsförstörande 2004 var boken borta.

Så döm om min förvåning när den plötsligt låg på mitt skrivbord igen förra veckan.

”Jag tänkte på dig och det du skrev om Korsnäs, att du borde ha boken,” sade min kollega Catharina när hon passerade min plats någon dag senare.

Boken hade, av allt att döma – i någon av alla flyttar – hamnat i kulturredaktörens hylla och funnits med på redaktionens traditionsenliga bokbord, där olika recensionsexemplar går att fynda. Kaffefläckarna på omslaget med bilden på klubbens genom tiderna störste idrottsson Yngve Lindvall, framför arenan som döptes efter honom vid återinvigningen 1963, gick dock inte att ta miste på. Det var min bok.

Det som Gustav Källbergs gäng håller på att göra är lika mycket historia som det som står i Svans bok.

En händelse som såg ut som en tanke givetvis och jag började förstås att bläddra i den.

Jag är ingen recensent, men att kalla den för tafflig är lite väl typiskt svanskt. Det här är inget att be om ursäkt för. Det är unik Faluidrottshistoria, ambitiöst men samtidigt lättsamt sammanfattad på 143 sidor, som tål att läsas fortfarande trots att det redan har gått över 17 år sedan den kom ut.

Och framför allt ger den ett sammanhang till och ett perspektiv på det som är på väg att hända i division 3 södra Norrland hösten 2021.

För det som Gustav Källbergs gäng håller på att göra är lika mycket historia som det som står i Svans bok.

Den goda stämningen skulle bli ett signum för Korsnäs fotbollslag genom alla de första 100 åren, där alltid lagandan stått i främsta rummet.

Det där med KIF-andan går bra mycket längre tillbaka än 20 år visar det sig. Faktiskt nästan 100 år.

I början av 1920-talet var Korsnäs IF ett av länets bästa lag. Målvakten Erik Carlsson (1921) och kedjespelaren Einar Lindvall (1922) togs åren efter varandra ut till matchen mellan Stockholm och Dalarna. Det var så långt du kunde nå då.

Men Lars Svan skriver:

”De duktiga individualisterna i all ära, det var gemenskapen och LAGET Korsnäs som var nyckeln till framgångarna. Den goda stämningen skulle bli ett signum för Korsnäs fotbollslag genom alla de första 100 åren, där alltid lagandan stått i främsta rummet.”

Det har dock haft det goda med sig att det växt fram ett gott kamratskap och det är ju mycket värt.

Till säsongen 1953 gjordes en omfattande serieomläggning i svensk fotboll. Korsnäs, som fick starta i division 6, hade då 26 dalalag före sig i seriepyramiden. Men på två säsonger avancerade laget till division 4 och lyckades behålla serietillhörigheten i sju säsonger.

Inför säsongen 1965 hade hela 14 spelare lämnat Korsnäs för spel i Falu BS och andra klubbar och säsongen slutade med degradering till division 6.

I fotbollssektionens verksamhetsberättelse för 1965 skrev man:

”De som var kvar av spillrorna från fjolårets lag har tillsammans med yngre grabbar från de egna juniorleden fått kämpa mot övermakten. Det har dock haft det goda med sig att det växt fram ett gott kamratskap och det är ju mycket värt.”

Året efter återvände flera av de ”förlorade sönerna” och återigen gjorde Korsnäs IF, 1966–67, resan till division 4 på två säsonger.

1978 var det dags för det historiska avancemanget till det nationella seriesystemet genom serieseger i division 4.

Korsnäs blev ”Innekanten i utkanten”.

Men nästa milstolpe lät vänta på sig, även om det så när hände redan det stora serieomläggningsåret 1992: ”... via en vårseger i div 3 var ytterst nära att kvalificera sig för Hösttvåan via kvalspel, men i stället nu fick ta steget ner i division 4,” står det om Korsnäs märkliga säsong i Dalarnas fotbollförbunds årsberättelse.

Och vare sig en bok om Korsnäs IF:s första 100 år eller en text om boken om Korsnäs IF:s första 100 år vore förstås komplett utan wikstenarna.

Hösten 1992 var tvillingarna, som gjorde debut 1981, 28 år och redan veteraner. Lars Svan, som hann med att vara lagkamrat med både wikstenarna och den tredje verkligen veteranen Lars Sundgren, konstaterar i boken att bröderna ”spelade A-lagsfotboll i Korsnäs i över 22 säsonger vardera”.

Vad som drev dem? Ja, vad tror ni?

”Att man orkade hålla på så länge var väl mycket på grund av att man trivdes så bra med grabbarna i laget. Lagkamraterna var ju ens kompisar även på fritiden och stämningen runt omkring var nästan lika viktig som själva fotbollen,” berättar Kjell Wiksten i boken.

Efter 45 år med divsion 3- eller division 4-spel kan på hösten 2021 ett gäng KIF:are skriva ny historia genom att för första gången ta klubben till division 2.

Och visst är det Korsnäs IF-andan som genomsyrar laget fortfarande. Där finns sönerna till Mats Källberg, där finns en Lindvall som ”tia” och en Forslund som ”nia”. Och de ”förlorade sönerna” som till säsongen 2021 har återvänt efter att ha tillhört Brages a-trupp under ett par säsonger, Kalle Johansson och Marcus Bergsten, är uppvuxna i det radhusområde, Hosjöstrand, som växte fram på 1970-talet och där det tidigare låg arbetarbostadslängor för den forna sågverksindustrin i området.

Det gamla hänger ihop med det nya. ”Från Nästäckten till Ungdomsvallen”, som Lars Svans kapitel om fotbollssektionen heter.

”När vi blickar tillbaka på föreningens första 100 år är det med stolthet vi kan konstatera att det finns en fantastisk vilja, ett stort arrangemangshjärta och framför allt en gedigen kamratskap inom Korsnäs IF som vi tar med oss in i nästa hundraårsperiod,” skriver Korsnäs IF Allians styrelse i sitt slutord.

Men det är Lars Svan själv som avslutar sin bok med att citera Falu-Kuriren, som i samband med föreningen 25-årsfirande 1929 skrev:

”Att Korsnäs idrottsförening trots alla svårigheter (ekonomi och ledarbrist, förf anm) kunnat uppnå den ställning den har, beror i främsta rummet på den enighet och det goda kamratskap den ingjutit i hos ungdomen och som är idrottsrörelsens allra vackraste sida.

Dessa ord passar lika väl in på föreningen i dag, 75 år senare, när Korsnäs IF uppnått den aktningsvärda åldern av 100 år.”