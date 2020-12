Julshoppingen flyttar ut på sociala medier: "Vi fick börja helt från början"

Redan i oktober hade eleverna på Leksands folkhögskola allting klappat och klart inför årets julmarknad. Skolan skulle öppna upp sina verkstäder för shoppingsugna och man planerade dessutom att ha försäljning ute på skolgården.

– När vi i princip hade planerat färdigt insåg vi att "det här får vi ju faktiskt inte ha", berättar Anja Hallek, en av de elever som ingick i arbetsgruppen, och konstaterar:

– Det var väl lite klantigt kanske. Men hur som helst bestämde vi oss för att göra om planen och vi fick börja helt från början.

Efter att ha gnuggat geniknölarna landade man istället i en pandemisäker julmarknad som till största del kommer att genomföras digitalt.

– Det blir via tre olika kanaler. Dels på Instagram, där kontot heter julskyltning.lfhsk, på Facebook där vi har ett evenemang via folkhögskolans sida som heter "julskyltning" och på plats via Wallénhallens stora skyltfönster.

På sociala medier kommer försäljningen gå till så att det läggs upp bilder på de alster som är till salu.

– Där får man kommentera bilden på objektet man vill köpa. Sedan blir man kontaktad av den elev som säljer för att slutföra köpet, säger Anja.

– Vid Wallénhallen kommer det att stå kontaktuppgifter, priser och information vid alla objekt så att man kan ringa eller skicka ett sms till den som säljer. Under skoltid är vi ofta här på området så då kan vi direkt gå ut och lämna det. Så det blir lite som en popup-butik, för vi vill ju även att alla som kanske inte är så haj på sociala meder ska kunna ta del av det här.

Totalt handlar det om mellan 25-30 elever som är med och säljer.

– Det är bland annat keramik, metall, silversmide och böcker från eleverna på bokbinderi. Sedan vet jag att det är en som ska sälja återbrukskonst – så det är lite gott och blandat.

Anja Hallek, som går sitt andra år på keramisk form, kommer även hon att sälja.

– Jag har lite koppar, skålar och vaser som jag har samlat på mig under året.

Marknaden drar igång klockan 12.00 på fredag den 4 december.

– Sedan pågår den fram till den 13:e december, så man har gott om tid på sig att handla.