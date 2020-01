Larmet om branden kom in strax efter klockan 03.30 under natten mot torsdag och när räddningstjänsten kom fram var bilen övertänd. Man beslutade att inte släcka, utan låta bilen brinna ut under bevakning.

Bilen stod parkerad på "hyllan" i centrala Hedemora och det rådde ingen spridningsrisk.