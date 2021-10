Just nu: Bröt kontraktet i Finland – tidigare djurgårdaren presenteras av Mora

Förra säsongen blev det 39 matcher i SHL för Djurgården för 20-åringen. Då stod Albin Grewe för tre mål och tre assist. Dessutom blev det två assist på elva matcher i AHL-laget Grand Rapids Griffins för den Detroitdraftade forwarden.

20-åringen ansluter till Moras trupp i Södertälje senare i dag och väntas vara redo för debut i fredagens match mot Almtuna på hemmaplan.

– Vi var lite tunna i truppen och det visste vi när vi gick in i säsongen. Nu fick vi möjligheten att ta in en väldigt intressant spelare. Jag älskar hans intensitet och fart och det är väl också det han levt på. Samtidigt känner både han och vi att det finns mer hockey i Albin än vad han fått visa i Ilves. Han vill ha en nystart och för oss passar han perfekt in i lagbygget, säger tränare Johan Hedberg i ett pressmeddelande.

Längden på kontrakten framgår inte i pressmeddelandet.