JUST NU: Dalregementet återuppstår – Falun uppges få nytt arméregemente

Falun var tillsammans med Sollefteå, Härnösand och Östersund städer som konkurrerat om att få ett nytt regemente av försvarsberedningen.

Det har inför höstens försvarsbeslut funnits en bred politisk enighet om en rad satsningar runt om i Sverige - men det har varit oklart var det två nya regementena ska placeras.

Sent på fredagen blev det klart att Faluns Dalregemente och Västernorrlands regemente i Sollefteå blir Sveriges två nya regementen. Det uppger DN, som ska ha källor med insyn i förhandlingarna mellan S-MP-regeringen och januari-partierna C och L.

Östersund som tidigare pekats ut ska istället få en mindre utbildningsenhet.

Det finns flera anledningar som har talat för Falun. Det är närheten till Oslo-området, men också de ”viktiga totalförsvarsanläggningar” som enligt Försvarsberedningen måste skyddas. Det vill säga - hemliga berganläggningar i Svealand för rikets politiska och militära ledning i krig, skriver DN.

Förra månaden var Daniel Bäckström (C) och Peter Helander (C) från Dalabänken på besök i Falun på inbjudan av kommunalrådet Joakim Storck (C), för att se vilka förutsättningar som finns för ett nytt regemente.

– Jag har fått en väldigt bra dragning om förutsättningarna för Falun och Dalarna. Både när det handlar om kompetensförsörjning och attraktiviteten här men också om logistiken och möjligheterna i befintliga anläggningar, sa Daniel Bäckström vid besöket.

Sent på fredagen ska en politisk uppgörelse ha nåtts, enligt DN:s källor. Falun återfår Dalregementet I 13, liksom Sollefteå får Västernorrlands regemente I 21. Östersund får en mindre utbildningsenhet, ett detachement, med namnet Jämtlands fältjägarkår som bildas under regementet i Sollefteå för att utbilda en bataljon fältjägare, uppger DN.

Dalregementet lades ner fredagen 30 juni 2000. Men skylten till det nedlagda har suttit kvar. Nu ser den åter ut att återuppstå.

Slutligt beslut fattar riksdagen i december.