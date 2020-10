Just nu: Donald Trump smittad med covid-19

På fredagsmorgonen, svensk tid, twittrade USA:s president, Donald Trump, om att han och hustrun Melania Trump smittats med covid-19.

Trump skriver att de båda omedelbart har satts i karantän och att återhämtningsperioden genast påbörjas. "We will get through this TOGETHER!", skriver Trump.

Dagens Nyheter skriver att Donald Trump bekräftat för Fox News att hans tidigare kommunikationschef, Hope Hicks, smittats av coronaviruset. Hope Hicks arbetar numera med presidentens återvalskampanj och reser ofta med honom på flygplanet Air Force One.

Trump och presidenthustrun kommer nu att inleda karantänprocessen efter att Trump och hans stab regelbundet testats för viruset.