JUST NU: Flera larm om vattenskador i Falu kommun

Det första larmet inkom vid 01.26 från Lumshedensvägen i Svärdsjö, norr om Falun.

Enligt räddningstjänsten har det kommit in vatten in i en källare i en villa. Vid 02-tiden är räddningstjänsten på plats och pumpar ur vattnet. Även en restvärdesledare, som bland annat bedömer vad som kan räddas och begränsa eventuella avbrottsskador, är på plats.

Vid 02-tiden kom det också in ett larm från Furustrand där vatten kommer in via avloppet i en villakällare. Enligt larmet har cirka en decimeter med vatten kommit in i källaren.

Räddningstjänst är just nu på väg för att undersöka skadorna på villan i Furustrand.

