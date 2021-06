Sträckan där ett signalfel upptäckts är mellan Sala och Uppsala.

Här är stationerna där tågtrafiken påverkas (information från Trafikverket):

Falun C, Borlänge C, Säter, Hedemora, Avesta centrum, Avesta Krylbo, Sala, Heby, Morgongåva, Uppsala C, Knivsta, Arlanda C, Upplands Väsby, Rotebro, Norrviken, Häggvik, Sollentuna, Helenelund, Ulriksdal, Solna, Karlberg, Stockholm Central

Information om respektive avgång uppdateras löpande på Trafikverkets hemsida.

Texten uppdateras...