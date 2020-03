JUST NU: Kvinna i 70-årsåldern anmäld försvunnen i Falun

Kvinnan ska troligen ha försvunnit från bostaden strax före klockan 8 på lördagsmorgonen. Hon sågs vid sjukhuset, där hon tidigare arbetat, vid halv nio på morgonen.

Kvinnan har en ljus pagefrisyr med lugg och bär glasögon. Vid försvinnandet tros hon ha haft en blå jacka, lila tröja och grå byxor på sig.

– Just nu jobbar vi väldigt brett men fokuserar uppe vid sjukhuset där hon senast var synlig. Det är hennes gamla arbetsplats och hon hade som avsikt att arbeta med personalen fick henne att gå hem, därefter är det ingen som sett henne. Vi letar även runt på gamla adresser där hon varit boende och sedan söker vi runt omkring stan, säger Christina Hallin, presstalesperson på Polisregion Bergslagen.

Om du tror att du har sett kvinnan ska du ringa polisen på 114 14 och be att få tala med polisens ledningscentral i region Bergslagen. Om du ser kvinnan just nu ska du ringa 112 och be att få tala med polisen.

– Hon är frisk och alert förutom att hon är förvirrad. Det kan därför vara svårt att förstå att hon har alzheimers för att hon är pigg och social, säger Christina Hallin.