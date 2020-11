Enligt åklagarens häktningsframställan som kom in till Mora tingsrätt under tisdagen ska det misstänkta mordförsöket ha skett på en adress i Orsa sent i lördags eftermiddag.

En man i 40-årsåldern ska ha gripits i nära anslutning till händelsen och anhölls av åklagare under kvällen. Förutom försök till mord har mannen begärts häktad misstänkt för grovt vapenbrott.

Den misstänkte är hemmahörande i Mora kommun.

Häktningsförhandlingen hålls under tisdagseftermiddagen.