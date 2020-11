JUST NU: Meterolgen varnar för plötslig ishalka – "Ta det försiktigt på vägarna"

Ett omfattande nederbördsområde drog in in över Dalarna under lördagen. Till en början som snö som under dagen har övergått i regn.

Blöta och kalla vägbanor kan leda till förrädisk halka.

– Efter regn och uppklarning finns det stor risk för ishalka när vägarna snabbt fryser på, säger meterolgen Lasse Rydqvist vid StormGeo.

Han uppmanar till försiktighet om man ska ge sig ut på vägarna ikväll och fram till i morgon bitti.

Det har varit tidvis friska vindar under dagen. Söndagen väntas fortfarande vara blåsigt, men med varierande molnighet och ser ut att ge goda solchanser.

– Temperaturen i länet kommer att variera mellan en och fem plusgrader, säger Lasse Rydqvist.