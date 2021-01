Klockan 04.22 under natten mot onsdag började ett mindre förråd strax norr om Heden av oklar anledning brinna. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd.

– De arbetar just nu med att förhindra spridning, säger Ola Åström, teamledare på SOS Alarm, vid 05.40-tiden under onsdagsmorgonen.