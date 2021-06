JUST NU: Saknad 60-åring hittad drunknad efter vattenskoterolycka

Polisen uppger att man hittade den 60-årige saknade mannen som försvann i samband med en vattenskoterolycka under onsdagen.

Det var vid 14-tiden under torsdagen som polisen fick utslag på radarn som gjorde en markering som kunde vara en kropp.

LÄS OCKSÅ: Dagen efter vattenskoterolyckan – polisen fortsätter leta

En knapp timme senare anträffades den avlidne mannen, som är i 60-årsåldern.

Anhöriga är underrättade och i nuläget kvarstår rubriceringen om grov vårdslöshet i trafik.

Det var under torsdagen som larmet om en vattenskoterolycka inkom till SOS klockan 16.44. Ambulanshelikopter och räddningstjänst hade Lilltorpet som utgångspunkt och sökandet pågick även under natten mot torsdagen, uppgav campinggäster till tidningen under torsdagen.