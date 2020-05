JUST NU: Stopp efter brand – tågtrafiken i Dalarna påverkas

Trafikverket meddelar att tåg på sträckorna Västerås - Arboga/Örebro/Hallsberg, Västerås - Eskilstuna, Västerås - Fagersta/Ludvika påverkas. I nuläget saknas prognos för när trafiken kan vara igång igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Eskilstuna C, Västerås C, Dingtuna, Kolbäck, Kvicksund, Ransta, Sala, Skövde C, Alingsås, Aspen, Arboga, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Gårdsjö, Hallsberg, Herrljunga, Jonsered, Kumla, Köping, Lerum, Laxå, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Sävenäs, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Örebro Södra, Örebro C, Göteborg C, Fagersta C, Fagersta Norra, Hallstahammar, Ramnäs, Surahammar, Smedjebacken, Söderbärke, Vad, Virsbo, Ängelsberg, Ludvika.

Texten uppdateras