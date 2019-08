Kartan anger ungefärlig position

Larmet kom in vid 02-tiden under natten mot söndag och räddningspersonal larmades ut. Olycksorsaken är ännu oklar. Räddningstjänst och ambulans är på plats och vägen har stängts av helt i båda riktningarna under räddningsarbetet. Trafikverkets prognos är att det gäller till klockan 03, men tiden kan komma att ändras.

Texten uppdateras när vi vet mer.