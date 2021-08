JUST NU: Varning för stora mängder regn – meteorolog: "Kan komma 30 till 50 millimeter"

Har du funderingar kring uteaktiviteter under lördagseftermiddagen och fram mot kvällen? Glöm det!

– Det är ett djupt lågtryck på väg in över landet, säger Maria Augutis, meteorolog på vädertjänsten StormGeo.

– Ett omfattande regn med start under eftermiddagen och som sedan pågår till söndagsmorgonen. Det kan komma 30 till 50 millimeter på vissa håll i Dalarna, fortsätter hon.