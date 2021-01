Kais-forwarden berättar om otäcka upplevelsen – fick åka ambulans: ”Trodde först det var halspulsådern”

Frida Ahlstrand matchades sparsamt i sin comeback när hon fick hoppa in då och då i 5–8-förlusten mot Sirius i Idre Fjäll Arena på tisdagskvällen.

Det var hennes första match i Kais Mora-tröjan sedan den 31 oktober hemma mot Warberg.

– Jag är missnöjd med min egen insats. Jag spelade inte jättemycket, men jag vill så mycket mer än vad som visas på planen. Jag hoppas att jag snart är tillbaka fullt ut, säger Frida Ahlstrand, som värvades in inför den här säsongen.

Hon har sannerligen haft en tuff resa sedan hon kom till Mora.

Det har ännu inte blivit några poäng på innebandyplanen.

Men utanför kunde saker och ting ha slutat betydligt värre än några sportsligt uteblivna framgångar.

Mitt under brinnande säsong tvingades hon göra en operation för att ta bort halsmandlarna. Men först befarade man att det var mycket mer illa än så.

– Det svullnade upp rejält (i halsen). Först trodde de att det var en halspulsåder, så de skickade in mig i en ambulans och jag fick åka till Falu lasarett. Det var väldigt kritiskt under en dag då det bara exploderade. Sedan var jag inlagd under en vecka (på sjukhuset). Tio dagar efter händelsen gjordes operationen, berättar Frida Ahlstrand.

Jag tappade mycket muskler för att jag mestadels gick på dropp.

När hände det här? Var det på jobbet?

– Det började kännas under en natt, sedan ökade det väldigt kraftigt på morgonen. Det bara exploderade under en morgon.

Vad hann du tänka?

– Jag hann inte tänka så mycket. Det gick ganska fort, men det var jobbigt och jag minns det.

– Det är tråkigt att det händer mitt under en säsong. Det är fruktansvärt att det inträffar nu.

Operationen gick bra?

– Ja, allt gick bra.

Efter operationen skulle dock ytterligare en jobbig tid komma för Frida Ahlstrand.

När man ligger där och då undrar man ju om någonsin kommer att kunna orka resa sig

– Jag tränade inte på två veckor efter operationen. Då hade jag nästan varit sängliggande, rent ut sagt, i ungefär en månad. Jag tappade mycket muskler för att jag mestadels gick på dropp.

– Första träningsveckan var riktigt tuff, men nu har jag ändå haft några veckor på mig. Så nu är jag på väg tillbaka.

Hur kände du under den här tiden?

– När man ligger där och då undrar man ju om någonsin kommer att kunna orka resa sig när man inte orkar något just där och då. Men det blev ju bättre och bättre. Man återhämtar ändå sig rätt snabbt. Jag är inte helt återställd, men jag är ändå på god väg.

– Jag fick också en infektion efteråt och det gjorde att det drog iväg på tiden lite grann. De första två veckorna kunde jag inte få i mig någon mat eller dryck. Det var förfärligt. Men det känns bättre i halsen nu än vad det gjorde innan.

I de utmanande tiderna känner hon att hon har fått stort stöd från laget.

– Det har varit jättebra. Det var många som hörde av sig när jag var på sjukhuset och ville hälsa på, men det gick ju inte på grund av coronarestriktioner.

Nu ser forwarden fram emot att ta sig tillbaka steg för steg och vara en bidragande spelare.

– Bara jag får köra igång igen så vill jag kunna vara där och prestera. Mer än vad jag gjorde innan jag var borta.

Man kommer däremot troligtvis inte att se henne jättemycket i de kommande matcherna under den närmsta tiden.

– Jag ska successivt komma in i det den här månaden. Lite mindre speltid förmodligen. Jag får ge det den tid det behöver och acceptera läget.