Kallades till juniorkronorna – nu utesluts Leksandstalangen

Emil Heineman var den enda Leksandsspelaren som kallades in av till juniorkronorna av förbundskapten Tomas Montén inför de tre landskamperna mot Finland mellan den 5 och 7 november.

Nu sker alltså en helomvändning och 18-åringen skickas hem, meddelar landslaget via Twitter.

"Det har skett spelarbyten i Team 20/Juniorkronorna inför Finnkampen i Malmö: Emil Heineman, Leksands IF och Jonathan Wikström, HV71 utgår och ersätts av Lucas Edmonds, Kristianstads IK och Zion Nybeck, HV71", skriver Tre Kronor.

Den exakta anledningen varför forwarden skickas hem nämns inte, men så sent som under torsdagen meddelade Leksands IF att man pausar herrverksamheten till 6 november på grund av covid-19-utbrott.