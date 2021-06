Kalle och talangfabriken – därför vände Johansson hem till gräsrötterna: "Slippa bussresorna"

Det är den 1 juni.

För första gången på över ett halvår är det möjligt för amatörer att spela fotbollsmatcher – och för klubbarna att välkomna publik – igen.

På ena långsidan, strax innanför vändkorsen, på Lindvallen står Willy Broberg, 78, och lutar sig över reklamstaketet och ser Korsnäs IF spela oavgjort, 2–2, mot Kvarnsvedens IK.

Korsnäs-produkten Vasse Panagiotidis, så sent som för ett år sedan själv i inneklubben i utkanten, går mållös från planen och berättar efteråt för Borlänge Tidnings reporter Kristian Bågefeldt om hur folk runtomkring KIK tror att laget kommer att rasa ur division 2 norra Svealand.

Kalle Johansson, i höstas i just Kvarnsveden, står på mittplanen och pratar med ett par tidigare lagkamrater om vad som väntar närmast för de båda lagen – och om varför han valde att lämna elitsatsningen i Borlänge och flytta hem till Korsnäs i division 3 södra Norrland.

Han ropar till sig Emil Rombin och Nils Garpedal, två av anledningarna.

– Det är bara att titta i dag. Han tillför hur mycket som helst för oss och vi har saknat någon i den rollen också, säger Rombin.

Varför tror du att Kalle kommer hem?

– Han känner nog att vi har någonting på gång när Marcus (Bergsten) kom också och lite andra spelare är på väg in. Vi känner också att det är något på gång. Det är skitkul att alla hittar tillbaka.

2016 hade Dalkurd precis gått upp i Superettan och siktade på att ta sig till allsvenskan direkt. Poya Asbaghi var tränare för a-laget, Amir Azrafshan ansvarig för akademin. Det glödde om Borlängefotbollen.

I radhuset i Hosjöstrand tog Rikard Johansson snacket med sin son, Korsnäs IF:s supertalang Kalle, som redan varit och nosat på U-laget i divison 5 där en viss Vasse Panagiotidis var stjärnan.

– Om jag skulle gå till Dalkurd skulle jag få möta duktiga spelare i min egen ålder. Att få möta de duktiga i bland annat Stockholmslagen, det kommer jag ihåg lockade mig mer än att spela seniorfotboll då, berättar Kalle Johansson.

Om det inte varit för att det fanns ett gäng talangfulla killar till i hans pojklag hade det dock sannolikt inte blivit Borlänge heller för Kalle Johansson.

– Vi kände att vi behövde ta nästa steg för att nå nästa nivå, alla vi. Om fyra andra hade sagt nej tror jag inte att jag hade åkt. Det blev liksom som en resa också. Vi höll ihop, åkte med varandra till träningar och matcher, berättar Emil Rombin.

Det var stressat efter NO-lektionerna, kommer jag ihåg.

Det tre vännerna minns tillbaka på en tid som formade dem både som fotbollsspelare och människor.

På hur Dalatrafiks linje 152 blev Falu-tonåringarnas guldbiljett till elitfotbollen.

– Det var stressat efter NO-lektionerna, kommer jag ihåg, när man fick springa direkt till bussen och slänga i sig en pastasallad på bussen, berättar Kalle Johansson.

Förutom Garpedal, Rombin och Johansson var även Pontus Jonsson, nu i Umeå FC i divison 1 norra, Viggo Berlin-Eriksson, Satar Barrow och målvakten Robin Engh Pettersson med på resan.

– Vi var inte redo att splittras och gå våra egna vägar, förklarar Nils Garpedal.

Men samtidigt som Korsnäs IF:s största talanger levde "proffslivet", tränade på Hagströmska gymnasiet på dagarna och i Dalkurd/Forssa på kvällarna, så gick det tyngre för moderklubben. 2018 missade laget kvalplatsen till division 3 med två poäng och inför näst sista matchen hemma mot Dala-Järna gick Willy Broberg till hårt angrepp mot akademierna i Borlänge.

"Jag tycker det är för jäkligt att de här stora klubbarna tar våra spelare. Vi driver den här verksamheten, som kostar mycket pengar, men sedan när spelarna går vidare är det bedrövligt att vi inte får ett öre för det," sade Broberg i Sportens dokument om säsongen när Korsnäs var bäst i stan.

Efter 1–0-segern (Vasse Panagiotidis gjorde målet som höll ett litet kvalhopp vid liv inför sista omgången borta mot Malung) ifrågasatte tränaren Andreas Bauducco föreningens ambition.

– Ska man vara en klubb där man går all-in för att nå trean och stanna kvar i trean, då krävs också att spelarna lägger ner mer tid och är här oftare, tränar oftare och att fler gör det. Korsnäs IF som förening behöver vara mer tydlig med sitt vägval. Det lockar inte mig att vara i en klubb som aktivt väljer att vara kvar i fyran, sade han.

Korsnäs IF gjorde sitt val. Inför säsongen 2019 återvände Engh Pettersson, Rombin och Garpedal och Korsnäs IF gick obesegrat genom division 4 Dalarna under nye huvudtränaren Gustav Källberg.

Den halverade pandemisäsongen 2020 slutade med en stabil sjätteplats i division 3 södra Norrland. Och den 22 februari 2021 släpptes bomben:

Kalle Johansson återvänder till Korsnäs, bara ett drygt halvår efter att ha fått debutera i Superettan för Brage i 3–0-segern hemma mot Trelleborg.

– Jag visste att det var något bra på gång här och jag tror stenhårt på oss i år, att vi kan göra något väldigt bra i trean. Dessutom kände jag att det var dags att slippa de här långa bussresorna. Jag vill landa lite på hemmaplan. Jag kände att det blir bäst i längden så, förklarar han.

1997, när Korsnäs var bäst i stan och kvalade till division 2, var Kalle Andersson – numera Jungsbo och tränare för u-laget i divison 5 – ett av nyförvärven. Tobbe Forslund spelade på topp och underifrån stormade ett helt gäng talanger födda i början på 80-talet fram.

2021 är Kalle Johansson ett av nyförvärven. Petter Forslund spelar på topp – och underifrån stormar ett helt gäng talanger födda i början på 00-talet fram.

Kalle och talangfabriken ska göra det igen.

– Vi har bra spelare på riktigt, folk som har elitsatsat, kanske snavat lite men vill fortsätta ändå. Vi har någonting stort på gång känns det som, säger Nils Garpedal.

Kalle Johansson:

– Målet måste ändå vara att gå upp i tvåan.

Jag är bortskämd – med allt från matlådor till käk efter träningar – men jag står för det.

Det fanns en tid när Kalle Johansson stressade från NO-lektionerna, tog 152:an från Hosjö på eftermiddagen och inte fick i sig mer än en "halvdan Risifrutti" innan han var hemma igen klockan nio–tio på kvällen.

Nu kan han ta cykeln från föräldrahemmet och vara på plats på träningen på på fem minuter.

Att vända hem till gräsrötterna på Lindvallen har onekligen sina fördelar.

– Jag mår hur bra som helst. Folk får säga vad de vill. Jag är bortskämd – med allt från matlådor till käk efter träningar – men jag står för det.