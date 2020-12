Kan mötas igen – Hrivik om kanadensaren som uppges bli LIF:s nyförvärv: "En bra spelare"

För andra matchen i rad nollades Leksands IF:s förstakedja – och bakom dem fanns, mot ett starkare motstånd än i lördags, ingen som klev fram i deras ställe.

– Det var ganska tufft. Vi kunde inte få igång oss själva. Jag har ingen förklaring. Vi får se på videon vad som blev fel, säger Marek Hrivik efter 0–3-förlusten borta mot Djurgården.

Vad kan videon visa som ni inte kände på isen?

– Vi kommer att kunna se hur vi spelade. Självklart kommer vi att titta på den för att göra oss förberedda för nästa match.

Härnäst väntar Brynäs hemma i Tegera arena, där Leksand har tagit tre trepoängare på de fyra senaste matcherna.

– Det är ett lag som går hårt och slår hårt. Vi måste se till så att vi spelar vårt eget spel, säger Hrivik.

Hur ser du på din kedjas svaga facit i de två senaste matcherna?

– Vi är inte glada. Vi ska producera och det är någonting vi inte gör just nu. Vi måste arbeta hårt för att ta oss tillbaka. Samtidigt kan vi inte spela på topp hela tiden. Det är bara att hoppas att de här matcherna är de sista där det ser ut såhär.

I tredje perioden försökte tränare Björn Hellkvist till och med med ett nytt grepp – att sära på Carter Camper och Marek Hrivik.

In i Campers ställe kom Oskar Lang, som firade triumfer tillsammans med Hrivik under delar av förra säsongen.

– Vi fick inte veta någonting. Det var coachen som bestämde sig för att förändra. Vårt jobb är att spela matchen, säger Hrivik.

Är det något som skulle kunna vara aktuellt framöver, att byta spelare i kedjan?

– Det vet jag inte. Det får du fråga coachen om.

Leksands IF har bevisligen ögonen på förändringar.

Under tisdagen kom uppgifter om att klubben ligger i slutförhandlingar med en annan Carter, kanadensaren med efternamnet Ashton.

En spelare som Expressen Johan Svensson, som avslöjade nyheten, kallar "en välscoutad powerforward som kan fylla en viktig funktion exempelvis i en andrakedja".

När Sporten ger Marek Hrivik namnet på spelaren som uppges vara den som fyller delar av det hål som Sebastian Wännström och Andreé Hult lämnade efter sig när de gjorde klart med nya klubbar i månadsskiftet september–oktober, så behöver slovaken inte inte tänka länge för att minnas honom.

– Jag känner till namnet. Jag mötte honom på JVM, kanske 2009. Det är allt jag vet, säger han.

Det visar sig att året som Marek Hrivik letar efter är 2011, då de båda jämnåriga spelarna representerade sina respektive landslag i JVM i Buffalo.

Kanske möttes de också, men det var i så fall inte på isen.

Hriviks Slovakien och Ashtons Kanada spelade i olika grupper och Slovakien inte tog sig vidare från gruppspelet.

Nästan exakt tio år senare kan det dock vara dags.

– Om klubbledningen väljer att gå vidare med honom så vet de självklart en bra spelare, konstaterar Marek Hrivik.

Ashtons eventuella inträde i laget skulle innebära en avlastning för inte minst August Berg.

Leksandsbacken, som använts som forward just på grund av sin tyngd, gjorde ännu en bra insats mot Djurgården och blev sånär målskytt igen.

– Han har gjort ett riktigt bra jobb. Det är inte hans position, så det är bara ett plus för oss att han har kunnat spela så som han har gjort, berömmer Marek Hrivik.

Även fjärdecentern Jon Knuts nåddes under tisdagen av uppgifterna om att en ny spelare kan vara på väg in i Leksands IF.

– Jag förstår på ett sätt att de tittar, men det är ingenting jag lägger fokus på, säger Knuts.