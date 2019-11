"Kan mycket väl tänka mig att sitta i Fredrik Rönnings knä" – oppositionen försvarade avsaknaden av egna förslag när budgeten röstades igenom

Att kommunstyrelsens förslag till nästa års budget, och plan för 2021–2022, skulle rassla igenom fullmäktige var mer eller mindre klart på förhand.

Under kommunalrådet Fredrik Rönnings (S) enda besök i talarstolen under budgetdebatten talade han sig också varm om samarbetet och samsynen mellan S, M och C – som det varit debatt om i tidningen redan innan fullmäktige.

– Går det att hitta gemensamma prioriteringar så tycker jag att det är önskvärt. Jag tror också att medborgarna i Smedjebacken uppskattar att vi inte bara försöker dra politiska poänger, utan försöker se om det finns ett gemensamt bästa som vi kan komma fram till, framhöll han.

Lotta Gunnarsson fortsatte på den inslagna vägen, och förklarade även Moderaternas arbetssätt i budgetprocessen.

– Det är klart att vi har lagt en budget, men det gjorde vi redan när vi gick till val för ett år sedan, sa hon och höll upp partiets valmanifest.

– Den gäller för hela mandatperioden, och innehåller tydliga satsningar utifrån våra värderingar. Vårt uppdrag i opposition är att fortsätta bevaka och kräva resultat av nämnder och styrelser.

Vidare förklarade hon att den nu klubbade budgeten innehåller de satsningar partiet vill göra.

– Det finns ingen text i budgetförslaget med några motsägelsefulla politiska viljor som vi inte kan ställa oss bakom. Någon har sagt att man ska vårda sina motståndare bättre än sina vänner, för det är då man kan påverka och nå resultat.

Göran Engström (C) var inne på samma linje när han klev upp i talarstolen och yrkade bifall till budgeten.

– Det blåser i Smedjebacken, och det blåser åt rätt håll, sa han och drog en parallell till de planerade vindkraftverken utanför Hällsjön.

Engström framhöll samsynen i många frågor som en grundläggande faktor bakom Smedjebackens svit med stora överskott och ekonomisk stabilitet.

Johan Persson (SD) var inte lika imponerad.

– Förtydliga en enda fråga vad Centerpartiet vill med Smedjebacken 2020, sa han i riktning mot Göran Engström.

I det följande replikskiftet kom inget rakt svar från Engström, som på nytt framhöll samarbetet mellan S, M och C och att budgetdokumentet är lika mycket Centerpartiets som övriga partiers.

– Det duger inte att sitta på avbytarbänken och åka snålskjuts på andra partier, menade Johan Persson.

Sverigedemokraterna presenterade under kvällen även sin egen budget, eller årsplan som man har valt att kalla dokumentet. En plan som innehåller satsningar utöver de som kommunstyrelsen redan föreslagit.

Bland satsningarna finns 1,5 miljon kronor extra till kostenheten för mer närproducerad mat och ett ökat anslag till omsorgsnämnden med tre miljoner för att bland annat kunna ta bort avgiften för trygghetslarm.

Man vill också lägga 200 000 kronor mer om året på att "stärka gemenskapen i Smedjebacken" – bland annat genom ett storslaget julfirande.

– Kommunen ska ta ett större ansvar när det kommer till att fira traditionella högtider, menade Johan Persson.

Han gjorde även ett utspel mot arbetsordningen inom kulturen i Smedjebacken, vilken han menar är "absurd".

– Meken uppbringar i dag ett dubbelt så stort anslag som alla våra kulturhistoriska miljöer gör tillsammans. Det här får politiken inte ens tycka till om, vilket är skandal på ren svenska. Rödvinsvänstern får gärna ägna sig åt finkultur, men inte på bekostnad av våra förfäders kulturhistoriska arv.

Den som reagerade kraftfullast mot Sverigedemokraternas budgetförslag och texterna i den var kulturnämndens ordförande Vanja Larsson (V). Hon liknade förslaget vid en "kavalkad i assimilationspolitik ".

– Jag hoppas jag slipper läsa sånt här i fortsättningen. Alla människor är lika mycket värda oavsett vilka högtider man firar, vilken kultur man ägnar sig åt eller vilken färg man har på huden.

Efter en närmare två timmar lång debatt röstade fullmäktige sedan igenom kommunstyrelsens budgetförslag.

Sverigedemokraterna, som röstade på sitt eget förslag, reserverade sig mot beslutet.