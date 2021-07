Kända lokalt för sin pellets – med produkten för katter ska de erövra världen

Bröderna Ingemar och Bernth Eriksson är skogsentreprenörerna som redan på 1970-talet insåg kraften med biobränsle. De har varit i branschen sedan dess och den nuvarande pelletsfabriken såg sitt ljus 2003. Fabrikslokalerna ligger i den bortre delen av industriområdet i Mockfjärd.

Innanför väggarna råder idag en febril och för många okänd verksamhet. Försäljningsidén är enkel i grunden, att ta hand om och förädla den FSE-certifierade biprodukt som "blir över" från den närliggande sågverks- och träindustrin.

Idag är träpelletsen som de producerar en dominerande värme- och energikälla för ett stort antal kommunala anläggningar i Gagnef. Även privata anläggningar återfinns som kunder. – 70 procent av vår omsättning kommer från träpelletsen idag, säger Bernth Eriksson.

Sedan femton år finns en annan miljövänlig produkt i deras sortiment och den växer nu så det knakar. Ingemar och Bernth, ackompanjerat av Bernths tvillingsöner Lars och Nils, visar stolt upp det miljövänliga träströ som används istället för kattsand. Träströet är etablerat på marknaden under namnet PeeWee. – Länge fanns det bara ett alternativ med kattsand, en bentonitlera som importerats och skeppats från Kina och Nordamerika. Den är så ovänlig för miljön att den måste lämnas på deponin efteråt. Ingemar demonstrerar stolt hur träströet fungerar, hur den absorberar fukt och nästan helt eliminerar lukterna efter att katten "har gjort sitt" på lådan.

– Vi gör verkligen en miljönytta här, vårt kattströ dammar inte och man får inget kattströ i vare sig sängen eller soffan, Med vår lösning blir allt kvar i kattlådan. Och bakterie-reduktionen är 82 procent jämfört med den importerade bentonitleran som har noll. Träströet i form av pellets har visat sig ha fantastiska egenskaper för det här sammanhanget. Och det använda ströet kan enkelt läggas på brännbart eller kompost efteråt. Hur stor marknadsandel de har i Sverige vet de inte, men de uppskattar den till några procent. I framtiden kan de se växande försäljningstal tack vare avtal med större aktörer som ICA, Axfood, Granngården och de flesta djurgrossisterna i Sverige.

Varje vecka packar vi två lastbilar som ska vidare ut i världen

– Träströet utgör 30 procent av vår omsättning idag, säger Bernt, inklusive de 100 000 kattlådor som vi säljer per år. Men det här kan bli hur stort som helst. På gården står just nu en lastbil med 25 ton med träströ som ska till Holland. Varje vecka packar vi två lastbilar som ska vidare ut i världen. Vi har även en utlastning på gång med destination Singapore. Intresset för miljön toppas denna sommar med en satsning på solceller. Totalt 572 solceller har monterats på ett av de stora taken på fabriksområdet.

– Anläggningen sattes i drift i förra veckan, säger Ingemar. Den förväntas generera 205 000 kW på ett år, vilket motsvarar ungefär tio procent av vad vi gör av med. Det är ingen stor sak för vår del, men vi tänker ju på miljön annars, så det här kändes bra. Och det är spännande att följa hur vår normala förbrukning minskar.