Karin Smirnoff får Ivar Lo-priset

Framgångarna för författaren Karin Smirnoff fortsätter. Hon fick i oktober ta emot Stig Sjödin-priset. Nu tilldelas hon Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris för 2021.

Motiveringen lyder: "Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 2021 går till Karin Smirnoff, en författare som med sin uppmärksammade romantrilogi med hemtjänstens Jana Kippo förverkligat kollektivromanen som genre. Handlingen bärs upp av människor vars särart ofta brukar göra dem förbisedda i både verklighet och fiktion. Detta tillsammans med en personligt tillämpad dekonstruktion av språket innebär att Karin Smirnoff har fört svensk arbetarlitteratur till en milstolpe för den realistiska tradition som Ivar Lo-Johansson formulerade med ”Allt det spännande finns hos arbetarklassen”.

Karin Smirnoff är född i Umeå 1964 och har tidigare bland annat varit verksam som egenföretagare och journalist. Hon debuterade som romanförfattare 2018 med Jag for ner till bror, som är första delen i en trilogi. De två följande romanerna är Vi for upp med mor (2019) och Sen for jag hem (2020).

Prisutdelningen sker på Ivar Lo-Johanssons födelsedag den 23 februari 2021. Tid och plats meddelas senare.

Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris är ett av Sveriges största litterära priser och instiftades 1986. Det har till syfte att stödja och stimulera litteratur som för vidare den realistiska tradition som bar upp Ivar Lo-Johanssons författarskap. Prissumman är 125 000 kronor.