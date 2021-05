Karin Smirnoff slår till igen med berättelse om skadskjutna människor

Jana Kippo sitter fortfarande kvar under skinnet. En romanfigur som inte vill lämna sin läsare.

Då kommer författaren med en ny liten person. Som tränger sig på, bökar sig in, gör sig oförglömlig.

Karin Smirnoff golvar mig igen med sin fjärde roman. Något helt annat än den norrlandsepiska Jana Kippo-sviten.

Men det handlar ändå om samma.

Samma sorts skadskjutna människor. De som varit utsatta barn.

I ”Sockerormen” föds Agnes och det minns hon påstår hon. På Södertälje BB 1979. Agnes är en flicka med märkvärdiga krafter, ingen urstark Pippi men en överlevare.

Mamman som hon inte vill kalla mamma ger varken kärlek eller omvårdnad, varken mat eller ordentliga kläder. Agnes sover på en madrass bakom soffan. Hon hamstrar smulor från köksbänken, delar dem med sin enda kompis, råtta.

Bara några år gammal visar sig Agnes vara ett musikaliskt underbarn. Hon har fått en välbeställd styvfar, flyttar från sunkig lägenhet till hus. Flyttkarlar levererar ett piano. Men Agnes förbjuds spela. Mamman, som skulle blivit konsertpianist men blev gravid och deprimerad, vill inte ha konkurrens av sin dotter. Sin avskydda dotter. Som tog framtiden ifrån henne.

Så småningom får Agnes ändå pianolektioner. Musikläraren Frank är lekfull, ger kramar och godis. Han älskar små begåvningar. Han älskar barn.

Han är räddningen. Eller kanske tvärtom, spiken i kistan. Men det vet Agnes inget om än.

”Sockerormen” är i stora stycken barnets berättelse. Agnes har avsevärd livserfarenhet för en nioåring. Hon har lidit hungersnöd, varit utsvulten på näring och närhet. Hon har bytt blöjor, tröstat lillebror när han lämnats vind för våg.

Men Agnes ser inte allt. Har inte ord för allt. Som till exempel grooming och pedofilring. Som till exempel den konstiga leksaksaffär som Frank besöker, med uppblåsbara dockor hängande i taket.

I sitt lillgamla utanförskap påminner Agnes en smula om Martina Montelius listiga femåriga huvudperson som hoppar av dagis och lyssnar på klassisk musik i ”Främlingsleguanen” från 2013.

Agnes ser mycket. Som blåmärken på lillebror. Med sin ”mördarblick” som mamman kallar dotterns kanske anklagande ögon.

Men Agnes ser inte allt. Har inte ord för allt. Som till exempel grooming och pedofilring. Som till exempel den konstiga leksaksaffär som Frank besöker, med uppblåsbara dockor hängande i taket.

På lekis blir Agnes vän med två andra outsiders som inte heller uppskattar barnsligheter som fruktstund och pyssel. Kristian är cello-begåvning och kallas Fläskfärsen, Miika blir mobbad för sin finska. De diskuterar sådant som olika metoder för att dö.

De kommer alla att stå under Franks beskydd. Han är den som bjuds. När övriga vuxenvärlden sviker.

Barnen bildar en musikensemble och gör succé i traktens kyrkor. Frank skaffar dem spelningar.

Han är även pojkarnas tennislärare. Han vill gärna massera deras trötta muskler i bastun.

Barnen är inte rädda för Frank. De tycker väl bara att han är lite äcklig ibland.

I Agnes tidiga minnen finns en älskad barnflicka som försvunnit. Hon som kunde ha varit en god förälder. Om hon inte hamnat på gatan. Även denna unga kvinna får sin historia berättad i ”Sockerormen”.

Romanens miljöer påminner delvis om Susanna Alakoskis moderna arbetarskildringar. Smirnoff rör sig bland missbrukare i en husvagn på en industritomt och bland finska arbetskraftsinvandrare i höghusområde.

Men Franks bakgrund är en annan. Han fostrades av en demonisk mästerdirigent som hatade sin son. ”Ett moderlöst barn i en faders grepp”. Och offret blev förövare. Sockerormen-monstret.

Snälla farbror Frank skjutsar barnen till badstranden och till konserter. Hans bil ser händelsevis ut som en likbil. ”Fina fina Krillemannen. Det är inte fel det vi gör. Kärlek kan aldrig vara fel”, säger Frank till Kristian i omklädningsrummet på tennisklubben när pojken har fått en Zingo och en kexchoklad.

Kristian uthärdar tack vare musiken: ”Den som alltid fyller honom när han hjälper Frank att känna sig mindre ensam”.

Språket är ju väldigt speciellt i Karin Smirnoffs Jana Kippo-böcker (Augustnominerade ”Jag for ned till bror” 2018, följd av ”Vi for upp med mor” och ”Sen for jag hem”). En slags norrländsk dialekt med egen rytm och klang.

Nu inser jag att hennes prosa är just exceptionellt musikalisk. Det hörs även när norrlandstonerna är borta. Även den nya romanen sjunger. I korta fraser i perfekt harmoni.

Berättarjaget Agnes röst används som ett instrument. Agnes har känsliga strängar, det spelar ingen roll att hon är för liten för att äga orden.

”Sockerormen” har förstås musiken som ett grundtema. Barnens musicerande kan ses som en metafor för de fantasier som de tvingas fly till. För Agnes är Bach en verkligare värld. Hon blundar och spelar, ”musiken är det som håller mig vid liv. Som är liv”.

Hur det är möjligt att skildra övergrepp på barn – och skapa ett så vackert stycke som ”Sockerormen”? Det känns nästan förbjudet.

”Sockerormen” är varligt fylld av mänskliga mollackord.

Franks dystra barndom ljuder som en dov bordunton. Frank är en elegi, en klagosång, innan han blir en pedofil på marsch.

I romanens mästerliga final utbryter en vidrig kakofoni.

Men det är bara att applådera. Karin Smirnoff skriver virtuost.

Bodil Juggas

Recensionsfakta:

Sockerormen av Karin Smirnoff

Utgiven av Bokförlaget Polaris