Kärleksfullt och gripande om pappa Izzy

Det är smärtsamt när en pappa gradvis försvinner. När han som alltid varit den starka, som stått för trygghet och lösningar, mitt framför ögonen förändras och försvinner in i demens och minnesförlust.

Inte bara tillvaron och relationen ställs på ända, också rollerna växlar plats så att förälder blir barn och barn blir förälder.

Barnet blir den omhändertagande, den vuxna, den ansvariga. Bara i det finns en stor sorg. Men det svåraste är kanske ändå att se hur de en gång starka armarna smalnar av, hur händerna darrar, kroppen lutar orkeslöst.

Den som en gång svingade barnet i luften, lyfte det på sina axlar och tog det genom land och rike på festivaler, konserter och resor. Men Philoméne Grandin dröjer inte i det svåra och snåriga även om smärtan alltid anas där under ytan. Hon berättar stillsamt, osentimentalt och vardagligt om sin pappa och hans väg in demens.

I Grandins debutroman Glöm allt men inte mig står en kärleksfull och trygg relation i centrum. Den är stark och håller i dem båda när en välkänd vardag glider över i en ny, oviss och ständigt osäker tillvaro.

Alltmer behöver hennes far hjälp med, först det lilla i vardagen som att betala i kassan vid cafébesöken, att ringa efter taxi. Sedan med att tvätta sig, ta hand om nedkissade kläder och nedsölad kropp. Minnet sviktar och det kommer bra dagar då allt är som förut och så kommer förvirrade dagar, allt medan sjukdomen eskalerar, tar över.

Mitt i allt detta ska de gå på Nobelfest. Bob Dylan har fått nobelpriset i litteratur och Philoménes pappa är Izzy Young, mannen som upptäckte den store sångaren. I en annan tid på en annan plats hade Izzy Young en affär i New York, Folklore Center, vars scen gav plats åt musiker och poeter av sin tid.

Både Patti Smith och Allen Ginsberg uppträdde där. Sedan fyrtio år har han en liknande affär i Stockholm. Och när Dylan får nobelpriset riktar världspressen uppmärksamheten mot Izzy Young.

För den som upplevt en resa med en far på väg in i oåterkallelig demens är bara det en sidvändare; att rusta sin far för festernas fest och samtidigt veta att det kan gå hur som helst under kvällen beroende på dagsformen.

Att strålkastarljusen dessutom kommer att svepa över dem under festkvällen gör inte saken bättre. Men Grandin skildrar det både underhållande och avväpnande. När hon på väg till middagen inser att hon och hennes pappa fått plats vid Akademins bord blir det både humoristiskt och charmigt. Oron och anspänningen som präglat veckorna innan försvinner.

Den som en gång levt utan en stadig inkomst glömmer det aldrig. Grandins porträtt av sin far och av uppväxten med honom skildras oerhört stilsäkert, vackert och underhållande.

Grandin beskriver författarna och akademimedlemmarna vid bordet utan att avslöja deras namn men tecknar ändå deras person så uppenbart tydligt att det inte går att missta sig på dem. Det känns lite som att man lättat sitter med vid bordet, får en inblick i det stora magnifika som en nobelfest ändå är.

Nuet i Glöm allt men inte mig utspelar sig i hösten 2016. I ett slitigt och grått november varvas tillbakablickar och minnen från en barndom med en kreativ, folkmusikälskande pappa vars passion påverkar deras liv och vardag. Pengar finns sällan, vilket är ett återkommande tema.

Den som en gång levt utan en stadig inkomst glömmer det aldrig. Grandins porträtt av sin far och av uppväxten med honom skildras oerhört stilsäkert, vackert och underhållande. Hon tecknar bilden av mannen som lockades till Sverige av folkmusiken och den vackra naturen, och som ville bort från ett land färgat av Vietnamkriget.

Men hon berättar också om ett liv i skuggan av den ständige Bob Dylan, om människor som ville ta del utan att ge något tillbaka. Om en barndom där det ibland inte fanns mat för dagen och en far vars hängivenhet och passion till folkmusiken resulterade i ett kringflackande liv. Men som aldrig någonsin var otryggt. Och vars kärlek mellan far och dotter var tveklöst ovillkorlig och stark.

Lena de Veen, kulturjournalist, författare.

Recensionsfakta:

Glöm allt men inte mig

av Philoméne Grandin

Utgiven av Albert Bonniers förlag