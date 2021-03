Karta över tjällossning på Dalarnas vägar: "Komforten på många vägar är sämre nu"

Tjäle är när marken eller vägen fryser till is. Is tar mer plats än vatten, vilket gör att vägen expanderar och lyfts när den fryser. Under våren tinar vägarna och då sker tjällossningen.

Karta: Trafikinformation väg, vy tjälskador, nedsatt bärighet samt restriktioner Den aktuella kartan visar både tjälskador och restriktioner för vägar i Sverige och Dalarna.

I flera år har pengarna som avsatts för underhåll av vägarna inte räckt till. Trafikverket prioriterar de vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet över hela landet. Det innebär att vägar inte får de insatser de är i behov av. Det märks tydligast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet.

– Vi trafikanter får räkna med att komforten längs vägarna kommer att bli sämre. Vi måste tänka på att anpassa hastigheten efter vägens standard. Det viktigaste är säkerheten, och där har även trafikanterna en mycket viktig roll, säger Per- Olof Sjölander, projektledare på Trafikverket.

Det mindre vägnätet består till största delen av gamla vägar som inte har en byggd vägkropp. När vägen en gång i tiden utformades användes det material som fanns tillgängligt på platsen. Det gör att en sträcka kan vara mer tjälkänsligt än en annan sträcka med ett annat material.

– Under den värsta tjällossningsperioden kan det även bli nödvändigt att tillfälligt sätta ner vägarnas bärighet. Det innebär att högsta tillåtna bruttovikt för fordon begränsas till 12 ton alternativt 4 ton för trafiksäkerheten och för att skona vägen, säger Per- Olof Sjölander.

Trafikfarliga skador åtgärdas snarast möjligt Det statliga vägnätet inspekteras regelbundet, från tre gånger per vecka för de största vägarna till en gång var 14:e dag för de minsta. När Trafikverket får kännedom om trafikfarliga brister varnas trafikanterna och så snabbt som möjligt lagas hål, spår och sprickor.