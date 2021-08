Kasta Rosa – frisbeegolf samlar pengar till cancerforskning: "När man ser att varje peng gör skillnad vill man hjälpa till"

I fjol arrangerade Alexandra Norberg och Joakim Tångfeldt frisbeegolftävlingen Kasta Rosa för första gången. På söndag är det dags igen. Tävlingen hålls, precis som förra året, på Vikabanan.

Idén föddes när Joakim Tångfeldts farmor drabbades av bröstcancer. Han frågade Alexandra Norberg om hon ville vara med och arrangera det som kom att bli Kasta Rosa.

– Jag hade arrangerat en tävling tidigare samma år så jag hade lite vana. Men vi kände båda två att vi ville förena något bra med något kul, säger Alexandra Norberg.

Alexandra Norberg berättar att de fick inspiration från USA.

– Vi såg att det var väldigt mycket välgörenhetstävlingar på andra sidan Atlanten. Men nästan inga alls i Sverige.

Kasta Rosa samlade in över 24 000 kronor till bröstcancerforskning i fjol. Pengarna samlades in via deltagaravgifter, sponsorer och bidrag från privatpersoner.

Förra året arrangerades Kasta Rosa som en partävling. Fyrtio par tävlade mellan klockan åtta på morgonen och halv sju på kvällen.

– Då hölls tävlingen den 3 oktober så vi fick kämpa mot mörkret, säger Alexandra Norberg.

Trots mörkret gav det mersmak.

– Eftersom att det blev en succé testar vi i år igen, säger Alexandra Norberg.

När man ser att varje peng gör skillnad vill man hjälpa till. Därför vill jag hela tiden göra mer

Små ändringar har gjorts. Tävlingen ligger tidigare än i fjol, den 5 september. I år är det singeltävling istället för partävling.

Det finns fyra herrklasser och två damklasser. Klasserna baseras på ranking. Alexandra Norberg hoppas få ihop mellan sextio och sjuttio tävlande.

– När man ser att varje peng gör skillnad vill man hjälpa till. Därför vill jag hela tiden göra mer, säger hon.

Redan nu finns en sparbössa som vem som helst kan skänka pengar till. Det finns även auktioner. På tävlingsdagen kommer det finnas försäljning av souvlaki och frisbees.

Alla intäkter går oavkortat till bröstcancerforskning.

– Det finns så många underbara människor inom sporten. Så jag hoppas att vi samlar in minst 30 000 kronor, säger Alexandra Norberg.

Hon fortsätter:

– Och att vi får en härlig dag tillsammans där vi får göra något vi brinner för.

Hur vädret blir har hon inte kollat upp. Men den stundande och tidiga hösten är inget som bekymrar Alexandra Norberg.

– Vi är vana att spela i regn, vind och snö. Så för oss spelar det ingen roll och det verkar det inte göra för deltagarna heller. De kommer som det är.