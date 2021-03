Kazuo Ishiguro skrev en barnbok för vuxna

Inspirationen kom från det särskilda tonläge och det lättsamma anspråk som böcker skrivna för små barn har. Men det finns ett problem med den här föreställningen: den tilltänkta läsaren är ju du och jag, alltså en vuxen. I en intervju berättar Ishiguro om hur han presenterade idén för hans vuxna dotter som starkt avrådde, ty en sådan bok skulle bli alldeles för obehaglig.

Jag tror hon kan ha rätt. Ishiguro har inte enbart använt sig av barnbokens berättarspråk, han har dessutom förlagt handlingen till framtiden och stöpt berättaren i en AI:s form, alltså i en robots. Det är ungefär här det mycket riktigt blir lite obehagligt men det är också här som berättelsen blir verkligt intressant.

För om du kombinerar barnbokens lite lätt infantila och kanske framför allt barnanpassade berättande med vad som är ett mycket välgjort och intrikat världsbygge, i vad som mycket väl skulle kunna vara vår nära framtid, blir berättelsen lätt obehaglig. Precis som med allt annat som taget ur sitt självklara sammanhang in i en annan kontext blir absurd eller kuslig.

Vi bör samtidigt poängtera: här pratar vi inte om rymdskepp och androider när vi pratar om framtiden. Inte heller om ljussablar eller tidsresor. Nej, Ishiguros potentiella framtid ligger i en värld där det finns upphöjda barn som får alla möjligheter till utbildning.

De som inte blir höjda riskerar att stanna eller halka ner till samhällets botten. Det är en värld där genetisk modifiering från födseln är möjlig, kanske rent av vanlig. Det är också en värld där varje barn i ett välbeställt hem förväntas ha sin egen så kallade AV, artificiella vän.

Det är här Klara kommer in. Som AV är hennes yttersta plikt att finnas där för, och helt enkelt vara hennes människas bästa vän. Som ett husdjur i mänsklig skepnad, med betoning på det sistnämnda. Klara finns där för Josie, som lider av en ovanlig sjukdom som gör henne trött och svag.

Innerligt oroar sig och anstränger sig Klara för att Josie ska bli bättre, men de självklara medlen för hur detta ska gå till finns inte i hennes programmering. Därför tar hon till med vad som för oss skulle kunna uppfattas som extrema eller till och med vidskepliga medel.

Klara och solen är Kazuo Ishiguros första roman efter Nobelpriset 2017. Många författare har pratat om skrivkramp och inspirationssvårigheter när det yttersta priset är vunnet. Efter att ha läst Klara och solen har jag mycket svårt att tänka mig Ishiguro tillhöra den skaran.

Jag skrev innan att sättet att sammanfoga barnboksberättande med science fiction (SF) blir obehagligt och intressant. Det är inte alltid en tydlig linje mellan dessa två skilda riktningar i berättelsen.

Ofta är tonläget obehagligt medan berättelsen i sig inte är det. Vi vet som läsare ofta mer än Klara därför att Ishiguro är en så pass skicklig berättare att han kan låta oss få detaljer om tillvaron som i sin tur låter oss dra vissa slutsatser.

Sådana som Klara själv inte kan dra. På så vis ryms här mycket mellan raderna. På det hela taget är Klara och solen en sådan roman som – precis som många av Ishiguros andra romaner – rymmer flera dimensioner.

Ta exempelvis Never let me go. En roman som kopplar samman SF med etiska dilemman om kloning och etik. Jag skulle säga att Klara och solen är en syskonroman till Never let me go. Men här ligger det etiska dilemmat snarare i vilken plats vi ska låta AI:n (eller här AV:n) ta.

Vad händer om någon dör? Kan vi kanske ersätta henne med en AI? Blir den i så fall ett substitut eller blir den helt enkelt personen, om vi bara låtsas att den är det? Här tenderar romanen att bli rent existentialistisk. Den ger inga svar, men planterar likväl fröet till den tanken.

Och precis som det ibland rapporteras om sköldpaddor och guldfiskar i det vilda – som viskar om att dessa helt plötsligt inte var lika intressanta för de barn de en gång tillhört – så ligger en del av det etiska dilemmat också i frågan om vad som händer när något så komplext som en artificiell vän, är förbrukad.

Klara och solen är Kazuo Ishiguros första roman efter Nobelpriset 2017. Många författare har pratat om skrivkramp och inspirationssvårigheter när det yttersta priset är vunnet.

Efter att ha läst Klara och solen har jag mycket svårt att tänka mig Ishiguro tillhöra den skaran. Visst är det svårt att se hur han ska kunna överträffa sig själv, gång på gång. Men så länge han fortsätter att få oss att fundera över de mest självklara som de minst självklara ämnena så tror jag faktiskt att han är något på spåren.

Lukas de Veen, litteraturkritiker, bibliotekarie

Recensionsfakta:

Klara och solen av Kazuo Ishiguro

Översättare: Niclas Hva

Utgiven av Wahlström & Widstrand