Kerstin Ekman tar sig an romersk kvinnohistoria – där ”män skvätter sperma omkring sig”

Min bokhylla innehåller ett tiotal böcker av Kerstin Ekman. Ett antal är utlånade till vänner och bekanta. Hennes böcker kommer och går och så ska det förstås vara. Allt jag läst av henne är ju ypperligt och bör föras ut i världen.

I sin nya bok, Tullias värld, ger hon sig in på ett nytt område, romersk kvinnohistoria under det sista århundradet före Kristi födelse. Många av de brev och prosatexter Tullias far, vältalaren Cicero, skrev är bevarade. Men den sorgeskrift han tecknade ner 45 f Kr sedan Tullia i sitt trettionde år dött i barnsäng har gått förlorad.

Källtexter som explicit berättar om kvinnors liv under denna period saknas. Ekman gräver i stället fram fragment om kvinnor ur en rad klassiska texter. Men de verserna handlar egentligen inte om deras vardag, om det normala livet. Och vem "Tullia innerst inne var får vi aldrig veta", summerar Ekman.

Däremot berättar hon detaljrikt och sakkunnigt om det samhälle Tullia levde i, om de politiska, sociala och ekonomiska villkoren under de åren.

Så till vida träffar bokens titel rätt. Verket handlar i huvudsak om Tullias värld, inte så mycket om Tullia själv. Det tillgängliga materialet tillåter inte en sådan biografisk genomlysning.

Ett genomgående tema är hur kvinnor förtrycks och hur samhället inrättats så att de kan förslavas. Tullia var annars och förblev ett älskat barn och fadern nämner henne ofta i sina brev.

I stora drag följer Ekman hennes liv. Tullia växer upp, lär sig läsa och skriva och gifter sig. Den förste maken avlider efter ett par år och hon blir änka vid 20. Hon gifter hon om sig men förblir barnlös. Ett tredje äktenskap slår fel, mannen är en vivör och slösare. Men hon blir gravid.

När den förvisade Cicero får återvända till Rom ska Tullia möta honom och får då göra en besvärlig resa söderut. För att belysa de strapatserna lånar Ekman delar av Horatius beskrivning av samma färd 20 år senare.

Det greppet, att hämta material från andra skalder använder författaren ofta. Tullias värld innehåller också en mängd porträtt och andra bilder från den tiden och som Ekman också kommenterar.

”Män skvätter sperma omkring sig”, konstaterar Ekman och de ”är ofta slarviga”. Det greppet, att binda ihop dåtid och nutid, nyttjas flitigt, särskilt i de sista kapitlen där greppet om Tullia blir lite lösare.

Emellanåt berättar Ekman också om sig själv, mest om sin studietid. Det blir lite beskuret och det biografiska är mer notiser. Det hade annars varit spännande att få veta mer om hennes bildningsgång och livsväg. Men det är kanske en annan bok.

Ekman är väl påläst och har breda kunskaper om Rom. En hel del handlar om den sexuella praktiken, om samlag och graviditeter. Det var ju också det som bestämde kvinnornas liv, de skulle förströ männen och föda många barn, helst pojkar.

Trots att det är en faktatät genomgång är stilen ändå lätt och smidig och man känner att Ekman har haft roligt när hon skrev om det gamla Rom. Det visar sig förresten att boken lämpar sig utmärkt för högläsning, vilket annars inte är så vanligt för den här sortens litteratur.

Hon kan höra kvinnorna viska, skriver Ekman. Det är naturligtvis inbillning, lägger hon till, men man ska inte förakta inbillningen. ”Jag lever av den.” Det gör vi också, i den meningen att det är livgivande att läsa hennes romaner om det förflutna.

Det är en bred skildring men Ekman går gärna egna vägar och drar i trådar som intresserar henne, texten har essäns form. Men det som hon ibland lite oväntat lyfter in är alltid anknutet till källor och namngivna skribenter.

En ”gammal romanförfattare har lätt för att höra röster", erkänner Ekman och det finns också sådana avsnitt där hon lever sig in i och återskapar Tullias röst, tankar och känslor men de partierna är rätt sällsynta.

Ekman är mycket väl inläst och har gott och väl den lärdom och de detaljkunskaper som är nödvändiga basvaror när man vill fiktionalisera det förflutna.

Därför undrar man varför hon inte valde att skriva en traditionell historisk roman om Tullia. Ekman är ju ändå svensk mästare i den branschen.

Dan Sjögren

Recensionsfakta:

Tullias värld av Kerstin Ekman

Utgiven av Albert Bonniers förlag