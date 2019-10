Kjell Jansson ställer ut på Blå lågan

Kjell Janson, konstnär och hemmahörande i Mora, ställer ut skulptur i keramik, porslin och glas i Blå Lågan, SSAB i Borlänge, under tiden 7 oktober-1 november. Kjell Jansson har ett spännande förflutet. Han började som lärling på porslinsfabrikerna på Rörstrands och Gustavsberg på 1970-talet. På Gustavsberg drejade han bland annat åt Bernt Friberg under en period. 1980 flyttade han till Mora där han under 14 år drev krukmakeri och försörjde sig på bruksting. 1994 valde han att satsa på skulptur fullt ut. En period har Kjell även varit på ön Murano och jobbat med maestro Silvano Signoretto. 2017 återvände han mer och mer till grundmaterialet, leran och har i omgångar jobbat i Jingdezhen i Kina, som är porslinets vagga.