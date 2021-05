Klart: Då avgörs SCA-cupen – Mora IK får nytt motstånd

Så spelas SCA-cupen 2021:

Onsdag 8 september: Modo Hockey–IF Björklöven (19.00, Fjällräven Center) IF Sundsvall Hockey–Mora IK (19.00, Brandcode Center) Fredag 10 september: IF Sundsvall Hockey–Modo Hockey (16.30 Brandcode Center) Mora IK–IF Björklöven (20.00 Brandcode Center) Lördag 11 september: IF Sundsvall Hockey–IF Björklöven (13.00, Brandcode Center) Modo Hockey–Mora IK (16.30 Brandcode Center)