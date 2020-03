KLART: Forwarden lämnar Leksand: "Varit en starkt bidragande kugge"

Läs mer: Leksands strategi på marknaden – kortare kontrakt, stjärnjakt och han lämnar: "Ett nej"

Thomas Valkvæ Olsen kom till Leksand från Södertälje SK inför säsongen 2018/19 och hann med 36 poäng (18+18) på 49 matcher i sin första säsong med laget när han hjälpte laget upp till SHL.

Väl där gick det tyngre med poängproduktionen för 26-åringen, även om det blev sammanlagt elva poäng (5+6) på de 48 matcherna.

Efter årets säsong har det länge varit oklart om forwarden skulle få förlängt kontrakt med Leksand. Så sent som på måndagen uttalade sig general manager Thomas Johansson om situationen i Hockeypuls Podcast och sa då:

– Jag har inte hunnit pratat med Valkvæ. Jag passar lite på den frågan.

På tisdagseftermiddagen meddelade Leksand via hemsidan att norrmannen lämnar.

"Under sin första säsong i Leksands IF var han en starkt bidragande kugge i den lagmaskin som tog Leksands IF tillbaka till SHL genom segern över Mora IK i Direktkvalet till SHL. Under den nyligen avslutade SHL-säsongen stod Thomas Valkvæ-Olsen för 11 poäng (5+6) på 48 matcher i grundserien. Totalt har han representerat Leksands IF vid 109 matcher i tävlingssammanhang", skriver klubben.