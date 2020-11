Klart: Leksands backtalang lånas ut till Mora IK

Redan i början av augusti skrev Sporten att Alexander Lundqvist med största sannolikhet skulle bli utlånad till hockeyallsvenskan under säsongen.

– Han är ju fortfarande en J20-spelare. Men vi är ändå väldigt intresserade av att han ska få spela seniorhockey. Så vi tittar just nu på att försöka få honom till hockeyallsvenskan, sa Leksands general manager Thomas Johansson då.

Nu meddelar klubben att den 19-årige backtalangen lånas ut till Mora IK på ett så kallat dispensavtal.

Avtalet gäller under de närmsta matcherna och innebär att Lundqvist kan spela i båda klubbarna.

– Alexander Lundqvist är en back som vi tror mycket på in i framtiden. När Mora hörde av sig och ville låna Alexander i ett antal matcher så kändes det både kul och bra för Alexander och hans fortsatta utveckling på seniornivå, säger Thomas Johansson till Leksands hemsida.

Lundqvist fostrades in Skogsbo SK, men kom till Leksand inför säsongen 2016/2017. Avestasonen fick sedan göra SHL-debut under förra säsongen och noterades sedan för totalt åtta SHL-matcher under säsongen 2019/2020.