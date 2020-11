Klart med totalentreprenör för hyreshusbygge i Sundborn

Lägenheterna kommer att vara fördelade på två våningar i fyra mindre flerbostadshus. ByggPartner med sina 440 medarbetare, som är ifrån Falun och startade upp 1992, kommer att vara totalentreprenör för projektet.

– Vi bygger i Sundborn för att utöka mixen av boendeformer och på så sätt möjliggöra att fler kan bo kvar i bygden med hyresrätt som alternativ. Detta med syfte att få bostadsmarknaden att röra på sig, att skapa så kallade flyttkedjor, vilket i sin tur kan gynna landsbygden. Det känns jätteroligt att tillsammans med ByggPartner äntligen få sätta spaden i marken och faktiskt börja bygga på landsbygden, något vi inte gjort på väldigt länge, säger Kopparstadens vd Susanna Karlevill.

– Äntligen! kommenterar Göte Persson (C), Susanne Martinsson (C) och Susanne Höglund (C) som är ledamöter respektive suppleant i Kopparstadens styrelse på partiets facebooksida.

Byggstarten ska ske våren 2021 och lägenheterna ska stå klara för inflyttning sommaren 2022.