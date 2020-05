Klartecken för lägenhetsbygge på Polhemsvägen: "Det har varit en lång process"

Den 22 augusti blev det tummen upp för bostadsbyggande på Knoppen. Man vår då inne i ett tidigt skede och protesterna om kommunens nya planer lät inte vänta på sig.

Som planerna såg ut då såg det ut att kunna komma bli bostäder i form av ett 4- respektive ett 5-våningshus på Knoppen. Intressenter var HSB Dalarna, som idag har ett stort antal bostäder i området.

I dag ser dock planerna annorlunda ut och så också efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde.

– De synpunkter som kommit in har bearbetat. Ärendet har tagit tid och det har kommit många synpunkter från de boende i området. Men det var en enhällig församling som under måndagen röstade för den detaljplan som nu gäller, säger Susanne Martinsson (C), ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen Martinsson pratar om innefattar planen för ett hyreshus istället för den ursprungliga planen som innefattade två huskroppar.

– Nu gäller planen ett hus på fyra våningar med 15-20 lägenheter. Nu är det upp till kommunfullmäktige att ta slutgiltigt beslut i frågan, säger Martinsson.