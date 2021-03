Ett kraftigt snöoväder väntas dra in över länet, och hålla på under förmiddagen fram till torsdagskvällen som kraftigast, enligt SMHI:s prognos under torsdagsmorgonen.

Allra kraftigast kommer snöfallet vara i de västra och norra delarna om Siljan, och där kan det komma upp till 10 centimeter snö.

Under natten till fredagen väntas snöfallet mattas av en aning, m,en det kan fortfarande falla en del.

I övrigt så kan temperaturen variera en del i länet. Från nollgradigt till några minusgrader.