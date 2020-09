Klassiska klubben drog sig ur – då får finalgrabbarna i Falu BS spela division 1: "Utmärkt möjlighet"

Efter tre säsonger i division 1 nedre Norrland valde Liljans SK att dra sig ur serien inför kommande säsong.

Vakansen som uppstår tar Falu BS hand om när det allsvenska topplaget gör som många andra elitföreningar och startar ett U-lag.

Laget kommer att i första hand bestå av spelare från från klubbens P19-lag – det lag som var P17 i vintras och tog sig hela vägen till ungdomsfinal.

– Vi är väl medvetna om att vi kommer möta ett antal lag i vinter som vi inte riktigt är redo för, däremot ger det oss en utmärkt möjlighet att bygga erfarenhet inför framtiden. Vi är dock helt övertygade att vi kommer att ha stor nytta av att killarna spelat seniorbandy när vi möter jämnåriga, vilket vi har erfarenhet sedan tidigare när föreningen ställt upp med ett U-lag, säger tränaren Pär Jansson till föreningens hemsida.

Division 1 herr norr 2020/21:

Haparanda SKT, Östersunds BS, Söråkers IF, Umedalens IF, Karlsborgs BK, Selångers SK, Borlänge Bandy, IFK Rättvik U, Vox Bandy, Falu BS U, Skutskärs IF, Broberg U.