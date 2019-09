Klimatmanifestationer runt om länet - i Rättvik pyr missnöjet:"Var är våra politiker?"

Under fredagen hölls fler och större klimatmanifestationer än vanligt runt om i landet och länet. Detta med anledning av FNs klimatmöte i New York, som inleds imorgon lördag. Under helgen hålls där möten och förberedelser innan världens ledare samlas på måndag för att samtala om klimatkrisen.

När Fridays for Future i Rättvik strejkade för klimatet på fredagen var uppslutningen ungefär som vanligt - runt 15 personer.

En som varit med sen starten i januari i Rättvik är Helene Wiberg.

Vilka frågor är viktigast inom klimatarbetet?

– Vi har inga utvalda frågor; vi säger som Greta Thunberg - lyssna på vetenskapen. Sen kan man inte göra mer än vad samhället "erbjuder". Fler cykelvägar, bättre återvinning, utbyggd kollektivtrafik, fria busskort för barnen skulle betyda mycket, menar Helene. Eller varför inte solpaneler på kommunhuset?

Hur ska ni få med fler unga?

– Det här är ju ingen organisation, utan bara klimatintresserade människor som samlas varje fredag. Så kanske ungdomarna härikring skulle ha en egen demonstration istället för att följa med mormor. Och även om man har en EPA-traktor ska man inte tro att man inte kan vara med - då kan man vara klimatvänlig på andra sätt. Alla kan göra något.

Tycker ni att ni uppnått resultat med manifestationerna?

– Vi är en del i en jätterörelse, och varje liten grupp i samhällena betyder något. Många är nyfikna, men kanske är man ovan vid demonstrationer. Antalet i Rättvik är inte så dåligt ändå - även om jag skulle önska att hela gräsmattan fylldes med strejkande framför kommunhuset.

Något gehör från politikerna på hemmaplan?

– Nej, inget alls. Inte en enda politiker har kommit ut till oss och ens sagt hej. Var är de? De måste engagera sig och inte bara titta på oss så där lite överseende från kommunhusets fönster.

I Leksand har Fridays for Future, som kom igång i mars med fredagsstrejkerna, bjudit in till en öppen diskussion med en politiker, Sebastian Larsson (M), och en expertgrupp om vad kommunen skulle kunna göra.

– Sebastian Larsson är den enda politikern vi bjudit den här gången, men han ska absolut inte ställas mot väggen. Vi ville ha med honom eftersom han är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, den avdelning som berör de här frågorna mest. Vi har en bra klimatplan i Leksands kommun, men den är inte levande, menar Olle Berglund, från Fridays for Future i Leksand.

Upplever ni att det ni gör ger resultat i Leksand?

– Det är en svår fråga om våra fredagsaktioner ger resultat - men droppen urholkar stenen, hävdar Olle. Och många är väldigt positiva till det vi gör, de gör tummen upp när de går förbi eller tutar lite från bilen.

Både i Rättvik och i Leksand bjuder Fridays for Future, utöver fredagsstrejkerna, in till olika evenemang under kommande vecka, som präglas av FNs klimatmöte.

Leksand: På onsdag 25/9 klockan 18-20 blir det musik, sång och diskussion i logen på hembygdsgårdarna med klimatsmart soppa. Fredag 27/9 klockan 17-18 i plenisalen, kommunalhuset, "Vad kan vi i Leksand göra för att förhindra att klimathotet blir realitet och hur ska det gå till?" - med Sebastian Larsson (M) och en expertgrupp.

Rättvik: Lördag 28/9 klockan 10.30-12 i kulturhuset, "Mot ett klimatvänligt Rättvik - vad kan vi göra i Rättvik?" Där blir det bland annat jazz, bildspel, film om bin, tal och inte minst presentation av fyra ungdomars förslag på åtgärder lokalt.