Kommentatorsjobbet tog Anton genom tuffa tiden – nu lever han sin dröm: "Tacksam för den här chansen"

Malungs IF:s trupp är med sina dryga 21 i snittålder yngst i den västra Hockeyettan. Motståndarna i Köping HC är ett par år äldre.

Anton Bäck sveper med handen över sina papper. Det tar honom sex timmar att sammanställa all statistik från sajten Eliteprospects, sedan tejpar han ihop utskrifterna för att lättare kunna överblicka informationen.

Spelarnas tröjnummer, ålder, längd, vikt, moderklubb, poäng... Små detaljer som 20-åringen ska foga samman till en greppbar helhet för tittarna som hör honom kommentera matchen.

– Allt det här ska in här, säger Anton och pekar mot tinningen.

– Jag vill skapa en bra allround-bild av lagen och har min egen lilla struktur för hur jag ska lära mig. I tre dagar kan jag sitta och läsa in mig på lagen. På matchdagen hjälper mig Erik (Eriksson, ordförande i Malungs IF hockey) med att kolla upp om nån spelare har strukits sent ur laget.

Anton Bäck kan inte själv springa nedför Malungs ishalls trappor för att notera eventuella förändringar i laguppställningarna.

– Jag har cerebral pares vilket gör att jag inte kan gå. Sen har jag en hjärnsynskada som ger mig vissa svårigheter med synen. Men att kommentera hockey är inga problem alls, faktiskt.

Idrott i allmänhet och ishockey i synnerhet har varit en passion i Anton Bäcks liv så länge han kan minnas. Att valet av gymnasium föll på medialinjen på riksgymnasiet för rörelsehindrade i Göteborg var därför naturligt.

– Under tiden i Göteborg gick jag en utbildning för funktionsvarierade för att bli funktionär, både för frisk- och paraidrott. Sen fick jag vara med i ett projekt som utbildade vuxna personer i funktionärskap, speakerskap, protokollförande och sekretariat.

TV: Anton Bäck om kommentatorsrollen: "Viktigt med inkludering"

Anton kom med tiden i kontakt med Göteborg HC och säsongen 2017/18 började han att kommentera deras SDHL-matcher för Live Arena.

– I två år kommenterade jag SDHL. Folk tyckte det var bra och jag blev hyllad. Det var roligt.

Kommentatorsrollen utvecklades inte bara till Antons stora hobby och passion. Den hjälpte honom också igenom en tyngre period i hans liv.

– I slutet av 2017 mådde jag skit. Saker gick emot mig på det personliga planet. Jag var nere där ett tag, och då såg jag hockeyn som en tillflykt. Med tiden kunde jag bearbeta det som var jobbigt.

Ishockeyn blev hans väg tillbaka.

– Jag hade bara en kilometer till arenan och kunde ta min permobil dit. Sen fick jag tre och en halv timme där jag kunde släppa pressen och stressen från skolan och bara göra det jag älskar. Göteborg HC tog mig igenom veckan när det var som absolut tyngst.

Kommentatorsjobbet i Göteborg kom till ett slut när Anton tog studenten i maj. Han hade långt tidigare bestämt sig för att flytta hem till familjen i Transtrand. Nu behövde han bara hitta en förening där han kunde fortsätta att kommentera ishockeymatcher.

Lyckligtvis hade Malungs IF tagit sig upp i Hockeyettan året innan, och under en praktikvecka i Sälen kom Anton i kontakt med Patric Rangedal från ishockeysektionen. De två började tala om Antons arbete hos Göteborg HC, och eftersom Malung behövde en kommentator till sina livesända matcher i Hockeyettan kunde tajmingen knappast ha varit bättre.

– Jag bor hos morsan och farsan och har fem och en halv mil hit till hallen. Det är inga problem att åka, för här får jag ju fortsätta med det jag började med i Göteborg: en möjlighet att syssla med sporten jag älskar, säger Anton som har hjälp av sina personliga assistenter Hampus "Bobbo" Hagström och Kenny Lagerbratt för att ta sig till och från Malungs ishall.

– Det betyder otroligt mycket att klubben tror på mig, trots mina fysiska funktionshinder, att de tänker på inkluderingen som är så viktig. För ska man vara ärlig är det inte alltid så jäkla lätt. Men jag lever och andas hockey! Att de ger mig chansen att kommentera matcherna känns otroligt stort. Malungs IF ser mig som en person och vad jag kan göra, och inte bara som en rullstol. Det är jag tacksam för.

Hur är det att kommentera ishockey?

– Klart att det är svårt med alla namnen när det går så fort. Men jag har mitt eget system för att lära mig dem, och till slut sitter allt i huvudet.

Vad får du höra för reaktioner?

– Jag får höra att jag gör det bra. De jag jobbar med säger att jag sköter det jättebra, och kompisar som ser matcherna ger mig feedback som blir en boost för självförtroendet.

Än så länge är kommentatorsjobbet i Malung på ideell basis. Men Anton drömmer om en framtid inom ishockeyn.

– För tillfället söker jag både jobb och studier, och jag får se hur allt blir. Men det är klart att det vore en dröm att få jobba nära hockeyn. Att bara få vara här, vare sig det är ideellt eller som avlönad är bra.

Får vi se dig i C More i framtiden?

– Haha, det är svårt att säga. Så klart låter det jättekul, men jag tror inte att jag kan svara upp för den snabbheten som är i SHL och Hockeyallsvenskan. Men visst, att prova hade inte varit fel, säger Anton och avrundar:

– Jag vill jobba med hockey, men det behöver inte nödvändigtvis vara som kommentator. Jag har en allsidig funktionärsutbildning och jag vill gärna stötta en förening i framtiden.