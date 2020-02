"Hennes poplåtar förkroppsligar den ovanliga kombinationen att vara lättlyssnade och samtidigt tillräckligt komplexa för att höras hundratals gånger och fortfarande säga något till lyssnaren. Diane Warren är den regerande drottningen över amerikansk populärmusik", slår juryn fast.

– Det känns otroligt att få Polarpriset, jag är så hedrad, säger Diane Warren i en förinspelad video där hon kommenterar priset.

– Jag längtar efter att åka till Sverige, jag har aldrig varit där. Finns det veganska svenska köttbullar?

Viktig för metoo

Kalifornienfödda Diane Warren står bakom en rad moderna klassiker inom musiken. Bland dessa kan nämnas "I don't want to miss a thing" med Aerosmith, "If I could turn back time" med Cher, "Un-break my heart" med Toni Braxton och "Because you loved me" med Celine Dion.

– Texterna är vad som tar mest tid för mig. Jag kommer ihåg när jag skrev "Til it happens to you", som Lady Gaga sjöng. Jag är så stolt över den sången, den hade en stor påverkan på vår kultur. Den blev ett definierande ögonblick för metoo-rörelsen, säger Diane Warren i videon, där hon berättar att "I was here" som Beyoncé sjunger är en annan av de låtar hon är särskilt stolt över.

Musikjournalisten Annah Björk tycker att det är en stor vinst att en kvinnlig låtskrivare inom popgenren får ta emot Polarpriset.

"Diane Warren är en av världens mest omtyckta och framgångsrika popkompositörer, och att hon lyfts fram i det här sammanhanget kommer bereda vägen för andra kvinnor som bara väntar på att placera sina låtar på listorna", skriver hon i ett mejl till TT, och fortsätter:

"Trots att det finns väldigt många extremt duktiga låtskrivare är det pinsamt få som släpps fram att skriva de allra största låtarna i toppen på Billboard".

Netrebko prisas

Flera av Diane Warrens låtar har fått ett stort genomslag via Hollywoodfilmer, och hon har Oscarsnominerats elva gånger i kategorin bästa originallåt, senast i år med "I'm standing with you" från filmen "Breakthrough".

Årets andra mottagare av Polarpriset är den ryska operasopranen Anna Netrebko.

"Med sin fantastiska röst och självlysande karisma är hon en större-än-livet-sångare som håller klassikerna vid liv, säljer slut varje föreställning och fångar uppmärksamheten även hos en publik som är ovan vid opera", lyder en del av juryns motivering.

Själv säger hon att hon ser fram emot att komma till Stockholm i juni.

– Det är en stor ära för mig att ta emot Polarpriset, det är underbart, säger hon i en förinspelad tackvideo, där hon också berättar att hon redan som 5–6-åring förstod att hon måste stå på scenen.

– Man måste älska det här yrket, annars är det omöjligt att göra jobbet, det är väldigt svårt och krävande, berättar hon.

Upptäcktes av Gergijev

Anna Netrebko föddes i ryska Krasnodar 1971, men har sedan 2006 även österrikiskt medborgarskap. Hon upptäcktes av dirigenten och operachefen Valerij Gergijev, som själv tog emot Polarpriset 2006, och debuterade 1994 som Susanna i Mozarts "Figaros bröllop" på Mariinskijteatern i Sankt Petersburg, 22 år gammal.

Med åren har Netrebko kommit att bli ett av operavärldens mest välkända namn. På senare år har hon bland annat sjungit rollerna som Lady Macbeth i "Macbeth" och Leonora i Verdis "Trubaduren" på Metropolitan i New York.

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson, och pristagarna får en miljon kronor vardera. Själva prisceremonin äger rum den 9 juni. Länge har priset delats ut av kung Carl XVI Gustaf, men inte i år, eftersom det har uppstått en krock i hans schema. Vem som ersätter är ännu oklart.

– Det är inte klarlagt än, men vi kan lova att det blir en bra utdelare även detta år. Vi är tacksamma över att kungen ställt upp under så många år, men vi har full förståelse för att det ibland krockar när man har ett så digert schema, säger Alfons Karabuda, ordförande i Polarprisets prisnämnd.

Filip Joelsson/TTElin Swedenmark/TT

Fakta: Polarpriset

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson. Namnet kommer från hans skivbolag, Polar Music, som hade Abba bland sina artister. Prisets syfte är att "fira musik i alla dess former" men också att "föra samman människor från olika delar av musikvärlden".

Pristagarna utses av en prisnämnd med 13 ledamöter som representerar bland andra Sveriges kompositörer och textförfattare, Föreningen Svenska Tonsättare och Musikförläggarna. Prissumman är på en miljon kronor vardera.

Fakta: Tidigare pristagare

2019: Grandmaster Flash, Playing for Change och Anne-Sophie Mutter

2018: Metallica och Afghanistans nationella musikinstitut

2017: Sting och Wayne Shorter

2016: Max Martin och Cecilia Bartoli

2015: Emmylou Harris och Evelyn Glennie

2014: Chuck Berry och Peter Sellars

2013: Youssou N'Dour och Kaija Saariaho

2012: Paul Simon och Yo-Yo Ma

2011: Patti Smith och Kronos Quartet

2010: Björk och Ennio Morricone

2009: Peter Gabriel och José Antonio Abreu

2008: Pink Floyd och Renée Fleming

2007: Sonny Rollins och Steve Reich

2006: Led Zeppelin och Valerij Gergijev

2005: Gilberto Gil och Dietrich Fischer-Dieskau

2004: BB King och György Ligeti

2003: Keith Jarrett

2002: Miriam Makeba och Sofija Gubajdulina

2001: Burt Bacharach, Robert Moog och Karlheinz Stockhausen

2000: Bob Dylan och Isaac Stern

1999: Stevie Wonder och Iannis Xenakis

1998: Ray Charles och Ravi Shankar

1997: Bruce Springsteen och Eric Ericson

1996: Joni Mitchell och Pierre Boulez

1995: Elton John och Mstislav Rostropovitj

1994: Quincy Jones och Nikolaus Harnoncourt

1993: Dizzy Gillespie (postumt) och Witold Lutoslawski

1992: Paul McCartney och de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen)