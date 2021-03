Kommunalrådet efter Tusses Mello-succé: "Bara leksingar, överallt!"

2018 deltog Stiko Per Larsson i Melodifestivalen och slutade på sjätte plats i sin deltävling. 2015 tävlade Karin Park i Norges motsvarighet till Mello, Melodi Grand Prix. Och ett par år tidigare hade hon varit med som låtskrivare i det norska Eurovision-bidraget "I feed you my love" som slutade på fjärde plats.

På lördagskvällen var det alltså dags för en 19-årig kille från Tällberg ta hem den svenska Eurovision-uttagningen. Tusse Chiza slog röstningsrekord med hela 2,9 miljoner röster och fick högst poäng både från tv-tittarna och den internationella juryn.

Tegnell trumfar Tusse

Hemma i Leksand jublade kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C).

– "Bara Leksingar, överallt, leksingar" är ju en ramsa, men ibland ligger det något i det, säger hon.

– Det finns många inom sporten som är framgångsrika också, så det har skapat en bild av att det inte är vi mot världen utan att vi är en del av den. Det går att vara från Leksand och lyckas i världen, fortsätter Ulrika Liljeberg.

Trodde du att Tusse skulle vinna?

– Det trodde jag. Det var bara att titta på spellistorna, odds och så vidare. Sedan ligger det väl självklart en partiskhet i det.

– Det är en fantastisk resa han gjort och om Leksand är en liten del i det är vi stolta. Sedan har han ju sagt att alla inte alltid varit stöttande utan ifrågasättande och det ska man inte blunda för. Det finns säkert här också.

Om det inte hade varit för pandemin hade kommunen förmodligen anordnat någon form av hyllningsceremoni, likt den som hölls på torget i Leksand efter Tusses Idolseger 2019.

– Tegnell trumfar Tusse, säger Ulrika Liljeberg.

I stället planerar kommunen att uppmärksamma Sveriges Eurovision-representant på andra sätt.

– Det vi gör är gratulationer i sociala medier och på infartstavlan. Vi skickar blommor till honom också. Kanske kan vi fira både Tusse och SM-guld i hockey när alla är vaccinerade, säger Ulrika Liljeberg.